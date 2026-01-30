넷마블 '마구마구', 개발자 노트 공개…3월 대규모 업데이트 예고

넷마블(대표 김병규)은 야구 게임 '마구마구 2025'에서 개발자 노트를 공개했다고 30일 밝혔다. 오는 3월 예정된 '2026 시즌 오픈' 업데이트도 예고했다.

김현찬 넷마블엔투 PD는 공식 포럼에 게재된 개발자 노트를 통해 "이번 업데이트는 단순한 연도 변경이 아닌 마구마구의 새로운 5년을 여는 시작점이 될 것"이라며 "함부로 드리지 않던 약속을 이번에는 과감하게 드려보고 싶다"고 강조했다.

특히 그는 지난 5년간 서비스 과정에서 누적된 과제를 전면적으로 개선하겠다는 의지를 밝혔다. 구체적으로 ▲고착화된 플레이 패턴 ▲신규·기존 이용자 간 격차 ▲정체된 비주얼 등을 언급했다.

넷마블 '마구마구 2025' 대표 이미지.

3월 업데이트의 구체적인 내용은 향후 공식 포럼과 커뮤니티를 통해 순차적으로 공개될 예정이다. 이번 업데이트와 함께 게임 타이틀 넘버링도 변경된다.

김 PD는 "매년 1월 변경되던 게임 연도가 왜 3월이냐고 묻는다면 이유는 명확하다. 이번 업데이트 규모가 그만큼 크기 때문"이라며 "많은 관심과 기대를 부탁드린다"고 전했다.