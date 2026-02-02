홍콩반점, 배민 ‘배짱할인’ 진행...최대 1만원 할인

최소 주문 1만8,000원...ID당 하루 1회

유통입력 :2026/02/02 14:37

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

더본코리아 중식 브랜드 홍콩반점0410은 배달의민족과 제휴해 2월2~8일 ‘배짱할인’ 행사를 진행한다고 2일 밝혔다. 행사 기간 배민에서 홍콩반점 메뉴를 주문하면 요일에 따라 최대 1만원까지 할인 쿠폰을 적용할 수 있다.

쿠폰은 배민 앱 ‘배짱할인’ 카테고리 또는 홍콩반점 이벤트 페이지에서 내려받아 결제 시 적용한다. 할인 금액은 기본 3,000원부터 최대 1만원까지이며, ID당 1일 1회 발급된다.

요일별 최대 할인액은 2월2~5일(월~목) 8,000원, 2월6~8일(금~일) 1만원이다. 회사는 할인 금액이 배달의민족 고객 활동 구분에 따라 달라질 수 있다고 안내했다.

관련기사

(사진=더본코리아)

쿠폰은 배달·포장·가게배달 주문에 사용할 수 있고, 최소 주문 금액은 1만8,000원이다. 다른 쿠폰과 중복 적용은 불가하다. 행사는 일부 매장을 제외한 전국 홍콩반점 매장에서 진행되며, 참여 매장은 배민 앱에서 확인할 수 있다.

홍콩반점은 이번 행사에서 신메뉴 ‘슈림프 투움바 짬뽕’ 등 주요 메뉴를 할인 대상에 포함한다고 밝혔다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
더본코리아 홍콩반점 배달의민족 배민 배짱할인 할인 행사

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

점유율 2% 다음의 반격...업스테이지가 그리는 차세대 AI 포털

쿠팡 사태에 美 상장 노린 기업들 '전전긍긍'

'다음' 떠나보내는 카카오…포털업계 의미와 파장은

'다음' 품은 업스테이지, 경쟁력 있을까…AI로 분석했더니

ZDNet Power Center