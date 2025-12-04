"우린 뭔 죄?"...더본코리아·명륜진사갈비 가맹점주들 거리로

최근 명륜진사갈비 운영사 명륜당과 더본코리아를 둘러싼 논란이 이어지는 가운데, 사건과 직접 연관이 없는 가맹점주들이 매출 감소와 이미지 훼손 등 이중고를 겪고 있다.

특히 전국가맹점주협의회(전가협)와 일부 유튜브 채널을 중심으로 논란이 확대되면서, 현장에서 매장을 운영하는 점주들까지 ‘논란의 당사자’처럼 인식되는 구조가 굳어지고 있다는 지적이 나온다.

4일 업계에 따르면, 최근 더본코리아 가맹점주모임과 명륜진사갈비 가맹점협의회는 잇따라 성명을 발표했다. 이들은 가맹본부를 둘러싼 논란이 본사나 일부 점주 간 갈등을 넘어, 해당 사안과 무관한 전국 점주들에게까지 불필요한 피해를 확산시키고 있다고 주장했다.

의혹의 실체와 상관없이 여론이 형성되는 순간, 해당 매장이 논란 브랜드라는 인식만으로 매출 타격을 받는 구조라는 입장이다.

더본코리아 점주들 "전가협·유튜브 확산으로 생계까지 흔들려"

더본코리아 점주들이 전국가맹점주협의회 사무실 앞에서 규탄 집회를 진행하는 모습

더본코리아의 경우 일부 점주들은 전국가맹점주협의회(전가협)이 논란을 부풀리고 왜곡한다며 전가협 사무실 앞에서 시위에 나섰고, 삭발까지 감행했다.

삭발 시위에 나선 홍콩반점 파주문산점 점주 모기범 씨는 “전가협 주장으로 아무 관련 없는 점주들의 생계까지 흔들리고 있다”며 “앞으로도 전가협이 점주 생계를 위협하는 행동이 있으면 강하게 대응할 것”이라고 밝힌 바 있다.

더본코리아 점주모임은 전가협뿐 아니라, 더본코리아 백종원 대표와 관련 의혹을 제기해 온 유튜브 채널 ‘스튜디오 오재나’ 사무실 앞에도 집회신고를 했다. 실제 집회가 열리진 않았지만, 점주들은 왜곡된 콘텐츠가 반복 확산되면서 점주들이 감당할 수 없는 매출 피해가 발생하고 있다고 주장했다.

(사진=스튜디오 오재나 캡처)

명륜당 대표 검찰 송치…"논란 불똥 점주에"

명륜진사갈비 운영사 명륜당은 본사 대표가 가맹점 대상 고금리 대출 혐의로 검찰에 송치되며 논란이 확대됐다.

서울시 민생사법경찰국에 따르면 명륜당은 산업은행에서 연 3~4%대 저금리로 약 790억원을 대출받은 뒤, 이를 특수관계사와 대부업 등록법인 12곳을 통해 가맹점주들에게 연 12~15% 고금리로 다시 대출하는 구조를 운영한 것으로 조사됐다.

더불어민주당 박상혁 의원실 자료에 따르면 대부업 등록법인 12곳의 대표·출자자는 본사 전·현직 직원과 대표, 대표의 배우자 등 본사와 밀접한 인물들이었던 것으로 확인됐다.

명륜진사갈비 매장 전경.(사진=회사 홈페이지 캡처)

그러나 논란의 진위 여부와는 별개로 점주들에게 타격이 가해진다는 목소리는 계속 커지고 있다. 사건이 확산되는 순간 매출 감소와 신뢰 하락은 먼저 현장 점주들에게 닿는 구조적 문제가 반복되고 있다는 지적이다.

이와 함께 명륜진사갈비 가맹점협의회는 최근 일부 언론 보도로 인해 매출과 생계에 직접적인 피해가 발생하고 있다고 호소했다.

협의회는 호소문에서 “일부 보도로 저희 점주들은 의견을 밝힐 기회조차 갖지 못한 채 마치 ‘부도덕한 갈비집’처럼 비춰지고 있다”면서 “점주 개개인이 수년간 성실하게 쌓아온 신뢰와 명예가 훼손되고, 지금 이 순간에도 매출과 생계에 직접적인 피해가 이어지고 있다”고 밝혔다.

이와 관련 홍콩반점 점주협의회 김주일 회장은 “논란이 한번 번지면 매출이 떨어지고 다시 회복되기가 쉽지 않다”며 “본사와 직접 관련이 없는 점포까지 선입견을 감당해야 하는 상황이 이어지고 있다”고 어려움을 호소했다.

이어 “논란이 유튜브나 온라인을 통해 계속 자극적으로 확산되면서 점주들이 감당해야 하는 부담이 커지고 있다”면서 “현장의 점주들만이라도 불필요한 피해를 받지 않기를 바란다”고 토로했다.