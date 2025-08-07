300억 상생에 할인까지…더본코리아, 반등 통할까

더본코리아가 가맹점 상생과 브랜드 이미지 회복을 위해 대규모 할인 행사를 연이어 진행하고 있다. 본사는 이를 통해 점주 매출 확대와 소비자 유입 효과가 크다고 강조하지만, 일선 가맹점에서는 실효성에 의문을 제기하는 목소리도 나온다.

7일 업계에 따르면 더본코리아는 최근 빽다방과 홍콩반점 등 프랜차이즈에서 연이은 할인 행사에 나섰다. 백종원 대표의 계속된 논란에 본사와 가맹점 양측이 곤란을 겪은 가운데, 적극적인 상생 전략과 가격 정책을 통해 반등의 계기를 마련하겠다는 전략이다. 정부의 민생회복 소비쿠폰 정책과도 보조를 맞추는 형태다.

더본코리아는 이미 지난 5월 300억원 규모의 규모 가맹점 상생 지원책을 시행하겠다고 밝힌 바 있다. 당시 지원책에는 가맹점 로열티 면제와 납품 식자재 가격 할인, 브랜드 행사 지원 등이 포함됐다. 이로 인해 더본 통합 할인전과 빽다방 아이스 아메리카노를 500원에 판매하는 이벤트 등이 진행됐다.

서울 시내 한 빽다방 매장 전경.(사진은 기사와 관련없음)

할인 효과는 수치로도 확인된다. 더본코리아에 따르면 더본 통합 할인전에서 행사 대상 브랜드 가맹점의 방문 고객 수는 행사 당일 기준 전년 대비 65% 이상 증가했다. 6월에 진행된 할인전도 긍정적인 반응을 얻었다. 전체 방문자 수는 전년 동기 대비 15.7% 늘었으며, 행사 당일 기준으로는 57% 이상 증가한 것으로 집계됐다.

더본코리아는 300억원 규모의 상생 지원 예산은 대부분 소진된 상태라고 밝혔지만, 할인 행사는 현재도 이어지고 있다. 배달앱과 연계된 할인은 가맹본부, 배달앱, 점주가 비용을 나눠 부담하며, 자체 진행하는 행사는 본사와 점주가 분담하는 구조다.

이 같은 할인 구조가 소비자와 점주 모두에게 피로감을 누적시키고 있다는 지적도 나온다. 소비자는 상시 할인에 익숙해지며 정가에 대한 저항감이 커졌고, 점주는 반복되는 비용 부담으로 수익성이 줄어들고 있다는 입장이다.

한 프랜차이즈 업계 관계자는 “행사 기간에 잠깐 손님을 끌 수는 있겠지만, 장기적으로 보면 일회성 소비자를 양산할 위험성이 있다”며 “할인이 없으면 매출이 안 나오는 구조가 고착될 수 있다”고 우려했다.

더본코리아가 백종원 대표의 인지도를 기반으로 성장해온 만큼, 기업 전반의 신뢰 회복을 위해서는 백 대표 개인의 이미지부터 개선돼야 한다는 지적도 제기된다.

관련기사

실제로 가맹사업법 개정안 논의 등에서 더본코리아는 브랜드 확장 속도에 비해 내부 시스템 정비나 가맹점과의 협의 구조가 미약하다는 지적이 반복됐다. 대표 의존형 경영 구조를 바꾸지 않는 한 브랜드 신뢰 회복은 어렵다는 의견도 있다.

한 프랜차이즈 업계 관계자는 “백종원의 이미지 실추는 곧 회사와 브랜드 이미지의 실추”라며 “현재 백 대표와 관련된 비판이 연일 나오고 있기 때문에, 이 부분을 먼저 해결해야 점주도 살 수 있을 것”이라고 지적했다.