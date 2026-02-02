아워홈, ‘블루리본 서베이’ 인증…제육·소불고기·된장찌개 선정

아워홈은 자사 단체급식 메뉴 3종이 미식 가이드 ‘블루리본 서베이’ 인증을 획득했다고 2일 밝혔다. 회사는 외식이 아닌 급식 분야에서 블루리본 서베이 인증을 받은 것은 업계 최초라고 설명했다.

인증을 받은 메뉴는 ▲제육볶음 ▲소불고기 ▲된장찌개 3종이다. 아워홈은 대중적으로 선호도가 높은 메뉴에 자체 레시피와 조리 노하우를 적용해 완성도를 높였다고 밝혔다. 평가는 블루리본 전문 평가단과 일반인 평가단이 함께 참여해 진행됐다고 했다.

아워홈은 제육볶음의 경우 돼지고기 앞다리살을 2.5㎜ 두께로 썰고 저수분 양념 공법을 적용해 식감과 풍미를 살렸다고 설명했다. 소불고기는 과일로 단맛을 더해 고기 풍미를 구현했고, 된장찌개는 된장 국물에 고등어구이를 곁들이는 구성으로 맛과 영양의 균형을 잡았다고 밝혔다.

(사진=아워홈)

아워홈은 이번 인증을 계기로 블루리본 평가 시스템을 메뉴 개발과 품질 관리에 적용하고, 인증 범위를 컨세션·다이닝 매장 등으로 확대하겠다고 밝혔다.