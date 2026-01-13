빅데이터는 알고 있다...식신이 꼽은 올해 '별 맛집' 어디?

맛집 정보 플랫폼 ‘식신’이 월 350만 사용자의 축적된 빅데이터와 고도화된 AI 분석을 기반으로 대한민국을 대표하는 ‘2026 식신 별 인증 맛집’ 5천996곳을 13일 발표했다.

식신은 2016년부터 10년 째 매년 별 인증 맛집을 발표하고 있으며, 미쉐린가이드·블루리본서베이와 더불어 대한민국 미식가이드 역할을 하고 있다.

식신은 맛과 인기, 만족도를 종합 평가하여 최상위 3스타부터 더테이블 등급까지 다양한 맛집을 엄선했다. 별 등급은 각각 ▲3스타 레스토랑, 꼭 한 번 가야 하는 그 분야 최고의 레스토랑 ▲2스타 레스토랑, 지역에 방문하면 가봐야 할 그 분야의 최우수 레스토랑 ▲1스타 레스토랑, 인기 있고 추천할 만한 우수 레스토랑 ▲더 테이블 레스토랑, 방문객들의 만족도가 높은 레스토랑으로 나뉜다.

2026 3스타 레스토랑 리스트

올해는 총 5천996곳의 식당이 별을 받았다. ‘3스타 레스토랑’에 선정된 식당은 73곳으로, 이스트·기가스·빈호·본앤브레드·농민백암순대·우진해장국·합천일류돼지국밥·백화양곱창이 새롭게 진입했다.

691곳의 ‘2스타 레스토랑’으로는 샤콘느·기와강·마테르·프레르·후제·강동원·도량·스시신카이·스시이로·이츠야·타쿠미곤·운봉산장 등이 새롭게 선정됐다. 2천439곳의 ‘1스타 레스토랑’으로는 뜨라또리아로마냐·포노부오노·리알토·다이닝룸 바이 월로뜨·가겐·스시료마·스시하쿠샤·교카이젠 등이 새로 선정됐다. 2천793곳의 ‘더 테이블 레스토랑’으로는 레브어·일리조·오르조부르텀·스시한다·스시타 등이 포함됐다.

안병익 식신 대표는 “월 350만 사용자의 평가를 기반으로 가장 신뢰할 수 있는 미식의 기준을 제시하고자 한다”며 “진짜 맛집을 찾아내려는 노력을 멈추지 않고 미식 플랫폼의 역할을 다하겠다”고 말했다.