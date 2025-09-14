SSG닷컴, 오프라인 페스타 ‘미지엄’ 얼리버드 티켓 15일 판매

SSG닷컴은 첫 오프라인 페스타 ‘미지엄(美지엄)’ 얼리버드 티켓을 오는 15일부터 판매한다고 14일 밝혔다.

미지엄은 내달 15일부터 19일까지 성수동 에스팩토리D동에서 열리며, 입점 파트너사와 함께 식품·뷰티 중심으로 5가지 테마의 전시와 체험형 콘텐츠를 선보인다.

얼리버드 티켓은 두 차례에 걸쳐 선착순 판매된다. 1차 얼리버드 티켓은 행사 첫날인 내달 15일 관람 전용 티켓으로 이달 15일 오전 9시부터 16일까지 구매 가능하다. 2차 얼리버드 티켓은 이달 17일 오전 9시부터 21일까지 판매된다. 1·2차 티켓 모두 1인당(ID당) 하루 최대 4장까지 구매할 수 있다.

(사진=SSG닷컴)

티켓 가격은 3만원이다. 신세계 유니버스 클럽 회원에게는 1차 얼리버드 티켓 구입시 50%, 2차 얼리버드 티켓은 20%의 할인을 제공한다.

관람 편의를 위해 페스타는 하루 3회차로 분리해 열린다. ▲1회차는 오전 10시부터 오후 1시 ▲2회차는 오후 1시부터 4시 ▲3회차는 오후 4시부터 8시까지 운영된다.

미지엄은 약 4천700㎡(1천425평) 규모 공간에서 100여 개 파트너사의 식품·뷰티 브랜드를 직접 체험해 볼 수 있으며, 관람객 전원에게 다양한 브랜드 사은품과 SSG닷컴 스페셜 굿즈를 증정한다. 뷰티 오브 SSG관에서는 전속모델인 가수 겸 배우 차은우의 포토존도 운영한다.

셰프 쿠킹 토크쇼에는 SSG닷컴과 단독 협업상품을 선보인 스타 셰프가 대거 참여한다. 셰프와 음식에 대한 이야기를 나누고 시식도 함께 진행한다. ▲내달 16일 ‘윤서울’ 김도윤 셰프를 시작으로 ▲17일 ‘리북방’ 최지형 셰프 ▲18일 베트남 음식점 ‘효뜨’의 남준영 셰프 ▲19일에는 미쉐린 레스토랑 ‘고료리켄’을 운영하는 김건 셰프가 차례로 무대에 오른다.

관련기사

현대카드가 선정한 유망 아티스트들이 펼치는 버스킹 공연도 마련했다. 락, R&B 등 다양한 장르의 음악을 추구하는 실력파 인디 뮤지션들이 행사장 루프탑 공연을 펼칠 예정이다.

방승재 SSG닷컴 마케팅담당은 “미지엄은 ‘팝업의 성지’ 성수동에서 열리는 역대 최대 규모의 행사가 될 것”이라고 말했다.