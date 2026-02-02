배민상회, 설 앞두고 ‘장보는날’ 기획전 연다

우아한형제들은 외식업주 대상 커머스 ‘배민상회’에서 설 연휴를 앞두고 식재료·배달 비품을 할인 판매하는 ‘장보는날’ 기획전을 2일부터 11일까지 진행한다고 밝혔다.

기획전 기간 배민상회 이용자는 횟수 제한 없는 3% 할인 쿠폰(최대 1만원)을 받을 수 있다. 여기에 구매 금액에 따라 총 3만 3,000원 상당의 ‘더하기 쿠폰팩’을 추가로 제공해 중복 할인을 적용한다고 회사는 설명했다.

예를 들어 30만원어치 상품을 구매할 경우 3% 할인과 3,000원 쿠폰을 더해 총 1만2,000원을 할인받을 수 있다.

(사진=우아한형제들)

상품 할인도 확대한다. 배민상회는 행사 기간 식품(쌀·채소·축산·수산·가공식재료)과 비품(비닐봉투·수저·플라스틱용기·배달용품·주방용품) 카테고리를 최대 87%까지 할인한다고 밝혔다. 식품과 비품을 여러 카테고리로 교차 구매하면 최대 4만원 페이백 쿠폰도 지급한다. 쿠폰은 19일 일괄 지급된다.

배민상회는 2일부터 ‘내일도착’ 서비스도 강화한다. CJ프레시웨이, 다봄푸드, 온국민신선몰 등 주요 셀러 상품을 브랜드별 마감 시간(오후 3~9시)까지 주문하면 다음 날 받을 수 있도록 한다는 내용이다. 서비스 강화 기념으로 주요 셀러 상품을 첫 주문 시 20% 할인하는 이벤트도 함께 진행한다고 밝혔다.