뱅앤올룹슨, 지드래곤 헤드폰 188대 한정 출시

홈 엔터테인먼트 브랜드 뱅앤올룹슨은 지드래곤과 협업해 '베오플레이 H100 지드래곤 에디션'을 선보인다고 2일 밝혔다.

이번 협업 모델은 전 세계 188대, 국내에는 100대 한정 출시한다. 브랜드 100주년 상징성과 지드래곤 시그니처 넘버 88 의미를 담았다.

뱅앤올룹슨 '베오플레이 H100 지드래곤 에디션' (사진=뱅앤올룹슨)

베오플레이 H100 지드래곤 에디션은 뱅앤올룹슨 100주년을 기념하는 협업 시리즈 중 하나다. 뱅앤올룹슨 헤리티지와 사운드 기술에 피스마이너스원의 아이코닉한 데이지 모티프를 더했다.

이번 에디션은 지드래곤을 상징하는 데이지꽃이 더해진 베오플레이 H100과 피스마이너스원 로고가 각인된 가죽 파우치에 시그니처 클립이 적용된 지퍼 디테일 등 디자인 요소를 더하고, 이를 전용 패키지로 구성했다.

베오플레이 H100은 뱅앤올룹슨 대표 헤드폰 모델이다. 이번 지드래곤 에디션은 이러한 기술력과 디자인 철학 위에 예술적 감도와 희소성을 더해 완성된 협업 작품으로, 사운드와 스타일의 경계를 확장한다.

가격은 275만원이다. 뱅앤올룹슨 압구정 플래그십 스토어와 뱅앤올룹슨 공식 홈페이지, 카카오 톡딜을 통해 한정 판매된다.

뱅앤올룹슨 관계자는 "전 세계 음악·패션·예술 팬은 물론 브랜드를 사랑하는 고객들에게 새로운 영감을 전할 것"이라며 "베오플레이 H100 지드래곤 에디션은 뱅앤올룹슨 100년 헤리티지와 지드래곤의 독창적인 예술 세계가 만나 완성된 작품"이라고 말했다.