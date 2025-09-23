뱅앤올룹슨, 웨어러블 사운드 '베오 그레이스' 출시

뱅앤올룹슨은 새로운 이어피스 '베오 그레이스'를 출시한다고 23일 밝혔다.

베오 그레이스는 슬림한 알루미늄 디자인과 고음질 사운드를 결합해 브랜드의 음향 기술과 디자인 철학을 담아냈다.

뱅앤올룹슨의 과거 A8 이어폰을 현대적으로 재해석했다. 알루미늄 소재의 이어피스와 심리스 구조의 케이스는 휴대성을 높이는 동시에 세련된 마감을 구현했다.

뱅앤올룹슨 웨어러블 사운드 '베오 그레이스' (사진=뱅앤올룹슨)

이어피스는 오랜 시간 착용해도 편안함을 유지하도록 설계됐으며, IP57 등급 방진·방수 기능을 지원한다. USB 충전 포트와 숄더 스트랩을 적용해 휴대성을 강화했다.

배터리 사용 시간은 노이즈 캔슬링(ANC) 기능 사용 시 최대 4.5시간이며, 충전 케이스를 포함하면 최대 17시간까지 사용할 수 있다.

새로운 어쿠스틱 구조와 톤마이스터 튜닝을 통해 고품질 사운드를 구현했다. 돌비 애트모스를 지원하며, 적응형 액티브 노이즈 캔슬링 기능으로 소음 차단 효과를 높였다.

사용자 귀 특성을 측정해 맞춤형 사운드를 제공하며, 바람 소음을 줄이는 기능도 적용했다. 통화 품질 향상을 위해 각 이어피스에 3개의 마이크 배열을 탑재했다.

뱅앤올룹슨은 배터리 관리 전문기업 브리드와 협력해 2천 회 이상의 충전 사이클을 견디는 배터리 관리 시스템을 적용했다. 제품은 3년 보증을 제공한다.

색상은 블랙·레드·그레이 3가지로 출시된다. 가격은 본품 176만5천원, 가죽 파우치 44만6천원이다. 오는 11월 17일부터 뱅앤올룹슨 압구정 플래그십 스토어와 공식 온·오프라인 매장에서 판매된다.