뱅앤올룹슨, 베오사운드 A1 3세대 '러스틱 레드' 출시

홈 엔터테인먼트 브랜드 뱅앤올룹슨은 아이코닉한 포터블 스피커 베오사운드 A1 3세대 '러스틱 레드' 색상을 출시했다고 29일 밝혔다.

러스틱 레드 컬러는 풍부하면서도 절제된 레드 톤으로, 미묘한 광택과 질감이 A1의 알루미늄 바디와 조화를 이룬다. 세련된 붉은빛이 어느 환경에서도 감각적인 포인트로 조화를 이룬다.

뱅앤올룹슨 베오사운드 A1 3세대 '러스틱 레드' 색상 (사진=뱅앤올룹슨)

베오사운드 A1 3세대는 최대 24시간 재생이 가능한 배터리 수명과 교체 가능한 배터리 구조로 제작됐다. 펄-블라스트 처리된 알루미늄 바디와 부드러운 가죽 스트랩, 2천173개의 정밀 밀링 홀이 특징이다.

베오사운드 A1 3세대 러스틱 레드 가격은 54만9천원이다. 뱅앤올룹슨 압구정 플래그십 스토어를 비롯한 뱅앤올룹슨의 공식 온오프라인 매장에서 만나볼 수 있다.