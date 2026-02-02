미래 개발자 위한 코딩 캠프, 카카오모빌리티 ‘주니어랩’ 수료식 가보니

“로봇과 드론을 이용해 요구조자를 구출하는 재난 로봇 ‘위로대’를 제작했습니다. 위험한 상황에서 앱의 ‘구조 요청’ 버튼을 누르면 구급차가 출발해 구조합니다.”

지난달 31일 경기 용인 카카오 AI 캠퍼스에서 열린 카카오모빌리티 ‘주니어랩 5기’ 수료식. 마이크를 잡은 한 학생은 가족들이 지켜보는 가운데 본인의 조가 만든 모빌리티 아이디어를 이렇게 설명했다. 학생들이 직접 그린 앱 화면에는 구조 요청 버튼과 동선이 표시돼 있었고, 발표대 옆에는 레고로 조립한 자동차가 놓였다. 학생들이 컴퓨터를 조작하자 구급차가 서툴게 환자를 향해 움직였다.

로봇·드론 등 직접 만든다…3박4일 ‘미래 모빌리티’ 코딩 캠프

주니어랩은 택시기사의 청소년 자녀와 손자녀를 대상으로 한 카카오모빌리티의 무상 코딩 캠프다. 지난달 28일부터 31일까지 3박 4일간 진행됐으며, 전국 택시기사 가족 중 30명이 참여했다. 드론 경로 설계, 로봇 동작 코딩, 센서 기반 라인트레이서 등 실습형 프로그램과 현직 개발자 멘토링 등으로 구성됐다.

학생들이 설계한 모빌리티 서비스.(사진=지디넷코리아)

학생들이 수료식에 앞서 프로그램을 가동해 보고 있다.(사진=지디넷코리아)

이날 수료식의 중심은 학생들이 팀을 짜서 직접 만든 결과물 발표였다. 단순히 로봇을 움직이는 수준을 넘어, 스마트 모빌리티가 풀 수 있는 문제를 정하고 이를 서비스 형태로 설계하는 방식이었다.

현장에서는 재활용 로봇과 긴급의료 상황을 대처한 로봇 등 아이디어가 소개됐다. 발표 과정에서 로봇이 제대로 작동하지 않아 학생들이 손으로 움직이는 등의 해프닝도 있었으나, 발표는 화기애애한 분위기에서 진행됐다.

현직 개발자 멘토링 통해 직무 관련 시야 높여

멘토링에 참여한 디노와 헤일리 멘토.(사진=지디넷코리아)

현직 카카오모빌리티 소속 개발자의 멘토링도 진행됐다. 이날 멘토로 나선 헤일리 개발자는 직무를 선택한 이유에 대해 “개발자라는 직업은 논리적으로 문제를 정의하고 해결하는 과정이 많다”면서 “어릴 때 수학을 좋아했는데, 공식 기반으로 문제를 풀어가고 풀이 방법이 하나만 있는 게 아니라 여러 개라는 점에서 개발에 재미를 느꼈다”고 말했다.

함께 멘토링에 참석한 디노 개발자는 “요즘 AI가 코딩 일자리를 빼앗는다는 이야기가 많지만, 개발자의 영역은 아직 남아 있다”며 “개발자는 단순히 코딩을 하는 사람이 아니라, 코딩이라는 도구를 활용해 현실의 문제를 해결하는 사람”이라고 강조했다.

그는 개발자의 역할을 축구에 빗대 “지금 개발자의 업무가 축구 선수에 가깝다면, 10년 후에는 축구 감독 같은 역할이 될 것”이라며 “앞으로는 좀 더 큰 범주에서 내가 해결하고자 하는 문제와 구조를 이해하고, 결정을 내리고 협업하는 능력이 더 중요해질 것이라 생각한다”고 설명했다.

“내가 택시 해서 손자 기회 됐다”…가족이 함께 만든 수료식

수료식에서 만난 중학교 3학년생 황현성 군은 “원래 로봇이나 코딩에 관심이 많았는데 개인택시 기사로 일하시는 외할아버지가 카카오 T 택시기사 앱 공지에서 주니어랩을 보고 알려 주셔서 지원하게 됐다”면서 “두 번 떨어지고 세 번째에 붙었다”고 말했다.

황현성 군(왼쪽)이 외할아버지와 포즈를 취하고 있다.(사진=지디넷코리아)

캠프에서 팀장을 맡았다는 황 군은 “구상부터 코드를 짜고 로봇을 직접 만들고 발표 준비까지 팀원들이 협력하는 과정이 제일 재밌었다”며 “의견 충돌이 있었을 때 팀워크를 유지하는 법을 배울 수 있었던 것 같다”고 했다.

황 군의 부모는 “아이가 로봇을 배울 때는 대회 준비와 성적이 목표가 되곤 했는데, 이번에는 기업에서 실제 서비스가 만들어지고 운영되는 방식까지 생각해보게 됐다”며 “앱 구성이나 사업에 접목하는 관점을 같이 고민한 게 아이한테는 시야를 넓히는 경험이었다”고 했다.

이어 “AI가 개발자를 대체한다는 말이 많아 걱정도 있었는데, 멘토들이 ‘역할은 변해도 문제 해결이라는 본질은 남는다’고 설명해준 게 진로를 고민하는 데 도움이 된 것 같다”고 덧붙였다.

카카오모빌리티는 다음 기수부터 택시기사 가족 외에도 대리운전, 퀵 등 모빌리티 종사자 가족으로 대상을 확대할 계획이다. 황 군의 부모는 “할아버지가 ‘내가 택시 기사를 해서 손자에게 이런 기회가 생겼다’며 굉장히 뿌듯해했다”며 “수료식도 함께 참석하면서 가족끼리 단합이 될 수 있는 계기가 됐다”고 말했다.

이어 “오늘 와서도 이런 지원 제도가 있는 줄 처음 알았다”며 “좋은 기회인 만큼 더 많은 가족이 참여할 수 있게 운영 규모가 커지고, 혜택도 더 널리 알려졌으면 한다”고 했다.

황 군의 외할아버지 역시 “이런 프로그램을 좀 더 자주 진행한다면 기사들이 복지를 피부로 느낄 수 있을 것”이라고 밝혔다.