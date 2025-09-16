카카오모빌리티, ‘파트너 성장 리포트’ 발간

카카오모빌리티가 택시, 대리, 퀵 기사 등 서비스 공급자들을 위한 지원 활동을 담은 ‘파트너 성장 리포트’를 발간했다.

카카오모빌리티는 16일 파트너 전용 플랫폼 ‘파트너플레이스’를 통해 리포트를 공개했다고 밝혔다. 파트너플레이스는 기사 교육과 콘텐츠 제공, 소통을 위한 공간으로, 올해 7월 참여형 기능을 도입하며 개편된 바 있다.

리포트에 따르면, 카카오모빌리티는 서비스 품질 향상에 기여한 파트너 3천800여명에게 지난 2021년부터 총 3억2천만 원의 인센티브를 지급했다. ‘카카오T 브랜드 택시 마스터 어워즈’를 비롯해 대리·펫 기사 등 다양한 부문에서 우수 파트너를 선발·격려해왔다.

(사진=카카오모빌리티)

신규 기사 지원에도 성과가 있었다. 카카오모빌리티의 입문 교육 프로그램은 올해 상반기 누적 수료자 10만명을 돌파했으며, 만족도 조사에서 ‘매우 만족’ 응답이 90%를 넘겼다. 특히 오프라인 교육에서는 97%가 긍정적으로 평가했다.

콘텐츠 부문에서는 은퇴 후 제2의 직업, 부업 선택 경험 등을 다룬 영상이 수십만 건 조회를 기록하며 높은 관심을 모았다. 세무 신고 방법, 안전 운행 가이드 등 실무 콘텐츠도 인기를 끌었다.

이외에도 ▲택시기사 의료비 지원 ▲퀵 배송 적재물 보험료 지원 ▲브랜드택시 기사 안심보험 ▲대리기사 건당 보험 지원 등 다양한 복리후생 프로그램도 소개됐다.

이수연 카카오모빌리티 CEM실 실장은 “파트너는 카카오모빌리티 서비스의 핵심 동반자”라며 “역량 강화와 복리후생 향상을 통해 고객 서비스 품질을 높이고 더 나은 모빌리티 경험을 제공할 수 있도록 지속 지원하겠다”고 말했다.