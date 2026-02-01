美 남부 기록적 한파…항공편·감귤 재배 농가 '타격'

미국 남부 전역에 폭설로 인한 기록적인 한파가 이어지고 있는 가운데 2,100편이 넘는 항공편이 취소됐다. 추위가 플로리다까지 번지면서 감귤 농가에 위협으로 작용하고 있다.

31일(현지시간) 블룸버그 등 외신에 따르면 밥 오라벡 미국 국립기상청 산하 기상예측센터(WPC) 수석 예보관은 남부 버지니아, 동부 테네시, 캐롤라이나, 조지아주 북동부 일부 지역에 겨울 폭풍 경보가 발령됐다고 밝혔다.

이 폭풍은 미국 남부 대서양 연안을 따라 세력을 키우면서 광범위한 지역에 6~8인치(약 15~20cm)의 눈을 내릴 것으로 예상된다. 또 일부 지역에서는 시속 최대 45마일(약 72km)에 달하는 강풍도 동반될 전망이다.

오라벡 수석 예보관은 "이 폭풍은 이제 막 본격적으로 형성되고 있다"며 "오늘 밤 자정 무렵이면 해안 지역에서는 바람이 매우 거세질 것이고 노스캐롤라이나 아우터 뱅크스 지역에서는 눈보라와 유사한 상황이 나타날 수 있다"고 말했다.

이번 폭풍으로 인해 항공편 지연과 취소가 2주 주말 연속으로 발생하고 있다. 미국 정전현황 집계 사이트 파워아웃티지닷컴에 따르면 토요일 기준 루이지애나, 테네시, 미시시피주를 중심으로 약 19만 4,000가구와 사업장이 정전 피해를 겪고 있는 것으로 나타났다.

폭설에 이어 미국 동부 대부분은 극심한 한파에 직면했으며 최대 186개의 일일 최저기온 기록이 경신될 가능성도 제기된다. 기상예측센터는 지난 일주일 넘게 기온이 평년보다 약 11~14도 낮은 상태가 이어지고 있다고 덧붙였다.

국립기상청은 남부 텍사스에서 매사추세츠에 이르기까지 광범위한 지역에서 동결 및 극한 한파 경보와 주의보가 내려졌다고 언급했다.

항공편 취소의 경우 토요일 오후 2시 기준 미국 전역에서 2,122편에 달했으며 애틀랜타, 샬럿, 시카고, 롤리-더럼 공항이 가장 큰 피해를 받았다.

이번 한파는 감귤 농가에도 위협으로 다가온다. 플로리다 최대 감귤 생산지인 중부 플로리다 폴크 카운티 대부분이 기온이 영하로 떨어질 것으로 예상되면서다. 해당 카운티는 지난 시즌 플로리다 전체 오렌지 생산량의 약 30%를 차지하는 곳이다.

이번 폭풍은 대서양으로 빠져나가면서 매사추세츠주 케이프 코드 동쪽 끝을 스치듯 지나가면서 약 3인치의 눈을 내릴 가능성이 있다. 다만, 미국 북동부 대부분 지역은 큰 피해를 면한 것으로 보인다.

그러나 한파는 지속될 가능성이 높다. 다음주 기온은 다소 오르겠지만, 여전히 평년보다 낮은 수준을 유지할 것이라고 오라벡 수석 예보관은 덧붙였다. 또 컴퓨터 예측 모델들은 향후 몇 주간 미국 동부에 추가적인 겨울 폭풍이 발생할 가능성을 시사했다.

오라벡 수석 예보관은 "대형 겨울 폭풍을 만드는 데 가장 중요한 요소는 찬 공기인데, 그 찬 공기가 이달 중순까지 이어질 것"이라고 설명했다.