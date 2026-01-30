나이언틱은 리얼 월드 게임 '포켓몬고' 연례 대규모 행사인 '포켓몬고 투어: 칼로스지방-글로벌'을 서울에서 개최한다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 다음달 28일부터 오는 3월1일까지 '열린송현 녹지광장'과 '현대아울렛 동대문점' 등 두 곳에서 진행된다. 다양한 체험형 콘텐츠와 교류 공간이 마련될 예정이다.

먼저 메인 허브인 열린송현 녹지광장에서는 이용자간 대전을 펼칠 수 있는 '트레이너 배틀 & 레이드배틀 존' 및 자유로운 소통 공간인 '커뮤니티 허브' 등이 꾸며진다.

나이언틱 '포켓몬고 투어', 서울 현장 행사 개최

현대아울렛 동대문점은 신규 및 복귀 이용자가 게임을 쉽게 익힐 수 있는 '튜토리얼 존’과 방문 추억을 남길 수 있는 다양한 '포토존' 등 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 체험 중심 공간으로 운영될 예정이다.

이번 행사를 맞이해 포켓몬고에는 메가 진화 포켓몬 '메가우츠보트'와 '메가칼라마네로'가 최초 등장한다.

이용자는 다음달 28일 메가우츠보트, 오는 3월 1일 메가칼라마네로가 등장하는 메가 레이드에 도전할 수 있다. 레이드 현장 참여 시에는 포켓몬을 잡은 시기가 기록된 기념 배경이나 '포켓몬스터 X·Y' 및 메가진화를 모티브로 한 스페셜 배경을 획득할 기회도 주어진다.

이와 함께 다음달 23일부터 27일까지 매일 다른 지방을 테마로 한 사전 이벤트 '칼로스로의 길'이 진행된다. 신규 'GO패스'도 도입된다.