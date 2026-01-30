엔씨 임원 인사 단행…'아이온2' 흥행 주역 대거 승진

엔씨(대표 김택진·박병무)가 MMORPG '아이온2' 흥행 성과를 반영한 임원 인사를 지난 29일 단행했다.

이번 인사를 통해 아이온2 개발을 지휘한 백승욱 최고사업책임자(CBO)는 부사장으로 승진했다. 2024년 초 전무로 승진한 지 약 2년 만이다.

개발 실무를 총괄한 김남준 PD와 소인섭 사업실장 역시 각각 상무에서 전무로 승진하며 성과를 인정받았다.

엔씨 백승욱 아이온2 총괄 PD

아이온2는 지난해 11월 출시 이후 이달 초까지 누적 매출 약 1천억원을 기록하며 4분기 흑자 전환과 실적 반등을 이끌었다는 평가를 받는다.

전사 경영과 핵심 IP 관리자에 대한 승진 인사도 있었다. 조직 개편 전반을 총괄해온 구현범 최고운영책임자(COO)와 리니지 모바일 시리즈의 흥행을 이끌어온 이성구 최고사업책임자(CBO)는 각각 부사장에서 수석부사장으로 승진한 것으로 확인됐다.

이와 함께 리니지M·W 사업을 담당해온 강정수 IP사업본부장도 상무에서 전무로 승진했다.

더불어 엔씨 AI 기술 자회사인 NC AI를 이끌고 있는 이연수 대표는 본사 상무에서 전무에 이름을 올렸다.