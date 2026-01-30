파두 주주연대 "대한민국 팹리스 산업 싹 자르지 일 없어야"

코스닥 상장사인 파두(FADU) 주주연대(이하 주주연대)가 검찰의 기소로 주식거래정지가 장기화되고 있는 회사를 향해 응원의 메시지를 전했다.

파두 주주연대는 본사 인근 카페에서 임직원들을 대상으로 커피와 간식을 전달하는 응원 이벤트를 진행했다고 30일 밝혔다.

이번 이벤트는 최근 대규모 글로벌 수주 소식에도 불구하고 거래 정지 장기화 우려로 어려움을 겪고 있는 파두 임직원들의 사기를 진작시키기 위해 기획됐다. 특히 이번 응원에 쓰인 비용은 주주들의 자발적인 모금으로 마련됐으며, 단 하루 만에 100명이 넘는 주주들이 참여해 목표 금액을 달성하는 등 지지를 얻었다.

응원메시지 배너

현장에는 “파도는 지나가도 파두는 남습니다. 주주연대가 임직원 여러분을 응원합니다.”라는 문구가 담긴 배너가 설치되어 임직원들을 맞이했다. 주주연대는 사원증을 제시하는 임직원들에게 주주들의 마음을 담은 간식을 전달하며, 기업의 기술력을 믿고 끝까지 연대하겠다는 뜻을 전했다.

과거 주주들이 주식거래 정지로 손실이 발생할 경우 집단소송 등을 제기하던 풍경과는 대조적이다.

파두 주주연대는 "기업의 실체를 지키기 위해 탄원서를 제출하고, 정치권에 제도 개선을 제안하기도 하며 직접 현장 응원에 나서는 등 기업 가치 제고를 위한 실질적인 파트너십을 보여주고 있다"고 전했다.

특히 주주연대는 보도자료를 통해 거래소의 절차적 판단을 존중하면서도, 기술특례상장제도의 개선과 형평성을 갖춘 공정한 심사를 촉구하고 있다.

파두주주연대 대표는 “파두 사태를 기술특례상장의 실패 사례가 아닌, 주주가 자발적으로 회사를 지지하는 방식으로 위기를 극복한 대한민국 자본시장의 '모범 사례'로 남기고 싶다”며 “앞으로도 파두가 글로벌 반도체 시장의 주역으로 우뚝 설 수 있도록 건전한 비판과 강력한 지지를 동시에 보낼 것”이라고 강조했다.

관련기사

이어 “파두는 이미 글로벌 수주를 통해 기술력을 증명하고 있는 만큼, 불필요한 행정적 장벽이 대한민국 팹리스 산업의 싹을 자르는 일이 없어야 한다”며 거래소의 전향적인 태도를 다시 한번 촉구했다.

한편 검찰은 지난해 12월 18일 자본시장법 위반 혐의로 파두 경영진과 법인을 기소한 바 있다. 이에 따라 상장적격성 실질심사 사유 발생으로 매매가 정지됐다.