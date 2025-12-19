파두 "檢기소, 기술·재무 실체와 무관…법적 판단 성실히 소명"

국내 팹리스(반도체 설계전문) 파두가 최근 검찰 기소와 관련해 공식 입장을 내고, 해당 사안이 회사의 기술력이나 사업 실체, 현재의 매출 및 재무 상태와는 직접적인 관련이 없다고 19일 밝혔다.

파두는 이번 사안의 핵심 쟁점에 대해 "기술특례상장 제도 하에서 상장 당시 매출 추정과 사업 전망을 어떤 기준으로 투자자에게 설명해야 하는지에 대한 법적 판단의 문제"라고 설명했다.

파두 사옥 전경(사진=파두)

회사 측은 상장 과정에서 당시 확보 가능한 정보와 합리적인 가정을 토대로 중장기 사업 전망을 설명해 왔다고 밝혔다. 다만 이 과정에서 투자자에게 보다 충분하고 명확하게 전달하지 못한 부분이 있었는지에 대해서는 엄중하게 인식하고 있으며, 대표이사를 포함한 경영진 모두가 무거운 책임감을 느끼고 있다고 덧붙였다.

현재 제기된 법적 쟁점에 대해서는 향후 재판 절차를 통해 사실관계를 성실히 소명해 나가겠다는 입장이다.

파두는 "법적 판단이 내려지기 전까지 개별 사안에 대한 구체적인 언급은 신중을 기하고자 한다"고 전했다.

파두는 이번 사안을 계기로 시장과의 커뮤니케이션 전반을 개선하겠다는 방침도 함께 제시했다. 구체적으로 ▲매출 가이던스와 사업 전망에서 예측 정보와 확정 정보를 명확히 구분하고 ▲외부 전문가 검토를 포함한 내부 검증 절차를 강화하며 ▲투자자 판단에 참고가 되는 정보 공개의 범위와 기준을 보다 엄격하게 운영하겠다는 방침이다.

파두는 "앞으로도 기술 경쟁력과 사업 실행력이라는 본질에 충실하는 한편, 시장과 투자자에 대한 설명 책임을 더욱 무겁게 인식하며 투명한 경영을 지속해 나가겠다"고 강조했다.

이어 "투자자와 시장 관계자들에게 심려를 끼쳐드린 점에 대해 송구스럽게 생각하며, 향후 관련 사항에 대해서는 법적 절차의 범위 내에서 성실히 안내하겠다"고 덧붙였다.