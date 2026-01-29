포털 다음에 '솔라' 입힌다…업스테이지, 카카오와 AI 플랫폼 구축 동맹

업스테이지가 포털 '다음(Daum)' 운영사인 AXZ와 손잡고 차세대 인공지능(AI) 플랫폼 구축에 나선다. 새로운 플랫폼은 다음 콘텐츠 데이터 기반에 업스테이지 거대언어모델(LLM) '솔라'를 적용한 형태일 전망이다.

업스테이지는 AXZ 모회사인 카카오와 각각 이사회를 개최하고 주식교환 거래 등을 위한 양해각서(MOU) 체결을 승인했다고 29일 밝혔다.

카카오가 보유한 AXZ 지분을 업스테이지에 이전하는 한편, 업스테이지의 일정 지분을 카카오가 취득하는 것이 골자다. 현재 AXZ는 카카오의 100% 자회사다.

AXZ는 작년 5월 카카오로부터 분사했다. 급변하는 AI 산업 환경에 대응하기 위해 신규 서비스 출시 등 사업 모델을 고도화하고 새로운 성장동력을 발굴 중이다.

양사의 본 실사를 거쳐 거래가 최종 성사되면 업스테이지는 다음이 보유한 콘텐츠 데이터를 기반으로 AI 기술력을 고도화할 방침이다.

양주일 AXZ 대표는 "양사 간 시너지를 통해 새로운 AI 서비스들을 속도감 있게 선보일 수 있을 것"이라고 내다봤다.

특히 업스테이지는 두 회사의 사업적 결합이 전국민 AI 생태계 확산을 위한 시너지를 낼 것으로 보고 있다. 회사는 정부 주도의 '독자 AI 파운데이션 모델(독파모)' 프로젝트에 참여 중이다.

김성훈 업스테이지 대표는 "우리 AI 기술과 전 국민 사용자 기반을 보유한 다음이 결합하면 더 많은 이용자가 AI를 손쉽고 자연스럽게 활용할 환경이 마련될 것"이라고 말했다.