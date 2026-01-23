"현장에 즉시 투입"…업스테이지, 데이원컴퍼니와 AI 인재 양성 협력

업스테이지가 데이원컴퍼니와 손잡고 산업 현장에 즉시 투입 가능한 실무형 인공지능(AI) 인재를 체계적으로 양성한다.

업스테이지는 데이원컴퍼니와 AI 특화 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

업스테이지는 훈련생들이 현장 수준 경험을 쌓을 수 있도록 ▲그래픽처리장치(GPU) 지원 ▲훈련 성과 관리 및 평가 체제 수립·운영 ▲학습용 데이터셋 지원 ▲기술 자문 및 멘토링 ▲훈련생 모집 및 프로그램 홍보 지원 등 실질적인 기술 인프라와 지원을 담당한다.

신해동(왼쪽) 패스트캠퍼스 부문 대표와 손해인(오른쪽) 업스테이지 AI 교육부문 대표가 지난 21일 데이원컴퍼니 본사에서 MOU를 체결한 뒤 기념 사진을 찍고 있다. (사진=데이원컴퍼니)

데이원컴퍼니는 교육과 취업을 유기적으로 연결하는 선순환 인재 양성 모델을 구축할 예정이다.

구체적으로 ▲참여 기업의 인력 수요 기반 직무 분석 ▲수요에 맞춘 교육·훈련 과정 개발 및 운영 ▲수료생 대상 장학금 수여 및 인턴 채용 연계 지원 ▲온라인 강의 콘텐츠 제공 등을 진행한다.

데이원컴퍼니는 정부가 추진 중인 '국가대표 AI' 독자 파운데이션 모델 개발 사업에서 1차 관문을 통과한 업스테이지 컨소시엄에도 참여하고 있다. 앞으로도 양사는 교육과 기술 분야에서 긴밀한 협력을 이어갈 방침이다.

관련기사

신해동 데이원컴퍼니 패스트캠퍼스 부문 대표는 "AI 인재 양성 본질은 산업과 교육의 '실질적 연결'에 있다"며 "패스트캠퍼스는 직무 분석에서 취업 연계에 이르기까지 전 과정을 체계적으로 설계한다"고 말했다.

이어 "업스테이지와 함께 현장에서 곧바로 성과를 낼 인재를 길러내겠다"고 강조했다.