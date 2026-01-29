퀄리타스반도체, 10억 규모 MIPI IP 공급 계약 체결

초고속 인터페이스 IP(설계자산) 개발 전문기업 퀄리타스반도체가 국내 ASIC(주문형 반도체) 디자인 솔루션 업체와 약 10억원 규모의 IP 공급 계약을 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 계약을 통해 퀄리타스반도체는 8nm(나노미터, 10억분의 1m) 공정 기반의 ‘MIPI D-PHY TX/RX PHY IP’와 ‘MIPI CSI-2 TX/RX controller IP’ 를 결합한 통합 인터페이스 솔루션을 공급한다.

퀄리타스반도체 CI

최근 퀄리타스반도체는 PHY IP만 제공하는 것을 넘어 컨트롤러까지 ‘Sub-system’ 형태로 공급함으로써 기술적 시너지를 극대화 하고있다. 이러한 통합 솔루션은 PHY와 컨트롤러 사이의 최적화 설계를 통해 신호 전달 효율을 높이고 고객사의 시스템 설계 복잡도를 획기적으로 낮춰주는 핵심 경쟁력을 갖추고 있다.

특히 다수의 고객사 양산을 통해 검증된 MIPI IP 솔루션을 사용함으로써 최종 고객사는 개발 리스크를 최소화하고 제품 출시 시점(Time-to-Market)을 대폭 앞당길 수 있게 됐다.

이번 계약의 최종 고객사는 이미지 처리 및 비전 알고리즘 분야에서 독보적인 기술력을 보유한 글로벌 기업으로 확인됐다.

최근 로보틱스, 자율주행, 스마트 팩토리 등 AI가 실제 물리적 공간에서 구동되는 ‘피지컬 AI(Physical AI)’ 시장이 급성장함에 따라 고성능의 비전 인터페이스의 가치도 더욱 주목받고 있다. 이번 MIPI IP 솔루션 공급은 퀄리타스반도체가 그간 피지컬 AI 분야에서 쌓아온 라이센싱 성과가 반영된 결과다.

관련기사

회사는 검증된 기술력을 바탕으로 자율주행(ADAS) 및 오토모티브 카메라 시장 내 입지를 공고히 하는 한편, 실시간 데이터 처리가 필수적인 AI 시스템 전 영역으로 기술 적용을 가속화하며 유의미한 실적을 이어가고 있다.

퀄리타스반도체 김두호 대표는 “이번 계약은 글로벌 시장에서 당사의 초고속 인터페이스 IP 기술력이 세계적인 수준임을 다시 한번 입증한 쾌거”라며, “이를 기점으로 비전 솔루션 뿐만 아니라 오토모티브, Physical AI 등 미래 고부가가치 산업군에서 독보적인 인터커넥트 솔루션을 선보여 글로벌 시장을 선도하는 IP 기업으로 거듭나겠다”라고 포부를 밝혔다.