퀄리타스반도체, 5나노 공정 차량용 반도체 IP 번들 계약 체결

초고속 인터페이스 IP 전문기업인 퀄리타스반도체가 23일 국내 차량용 반도체 팹리스 기업과 5nm(나노미터, 10억분의 1m) 공정 기반 차량용 반도체 IP 공급 계약을 체결했다고 밝혔다.

이번 계약에 따라 퀄리타스반도체는 고객사가 개발 중인 차세대 차량용 애플리케이션 프로세서(AP) 기반 SoC에 PCIe PHY IP를 포함한 5nm 공정의 초고속 인터페이스 IP 번들 솔루션을 공급한다.

퀄리타스반도체 CI

이번 계약은 이달 들어 연이어 체결된 차량용 반도체 IP 계약 중 하나로, 퀄리타스반도체가 차량용 반도체 시장에서 지속적인 수주 성과를 이어가고 있다. 잇따른 계약 체결은 까다로운 신뢰성이 요구되는 차량용 환경에서 퀄리타스반도체 IP 기술력에 대한 시장의 신뢰가 확대되고 있다는 평가다.

김두호 퀄리타스반도체 대표는 “이번 계약은 국내 주요 팹리스 고객사의 차기 고성능 차량용 SoC에 당사 IP가 채택되었다는 점에서 의미가 크다”며 “이달 연속적인 차량용 반도체 IP 수주를 통해, 차량용 반도체 시장에서의 기술적 입지와 사업 모멘텀을 더욱 공고히 해 나갈 것”이라고 말했다.