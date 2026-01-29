넥슨, ‘서든어택’ 생존전 신규 전장 ‘제3보급구역’ 공개.

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 29일 인기 온라인 FPS 게임 ‘서든어택’에 생존전 신규 전장 ‘제3보급구역’을 공개했다고 밝혔다.

‘제3보급구역’은 개편 전 생존모드에서 많은 이용자의 사랑을 받았던 전장으로 이번 업데이트에서 새로운 생존전 규칙에 맞춰 개편해 선보인다. 또한 생존전 정식 오픈을 기념하는 ‘생존 코인’ 획득 이벤트에 ‘VS-9(S) Final Survivor 영구제’, ‘모래폭풍탄 영구제’ 등의 신규 보상을 추가하고, ‘제3보급구역 3회 참여’ 등의 챌린지 퀘스트를 오픈한다.

이와 함께 다음 달 26일까지 ‘TAC-9(MG) Flux 영구제’, ‘MSR-200(MG) Flux 영구제’ 등의 보상을 담은 신규 콤보패스를 선보이고, 같은 달 12일까지 게임 플레이와 ‘SP’로 가위바위보 참여 기회를 모아 ‘[M]FAMAS(I) Marble Lv.1 영구제’, ‘[M]AWP(IS) Marble Lv.1 영구제’ 등의 원하는 보상을 선택해 획득할 수 있는 이벤트를 진행한다.

더불어 다음 달 26일까지 PC방에서 게임 접속 시 ‘마이건2’ 세트 효과 1단계 상승, ‘Double’ 시리즈 PC방 전용 무기 등의 다양한 혜택을 제공하고, 누적 접속 미션을 통해 최대 3만 ‘SP’까지 획득할 수 있는 ‘PC방 유니크 SP 특별상자’를 지급한다. 뿐만 아니라 다음 달 5일까지 PC방 120분 접속 시 달성할 수 있는 프리미엄 PC방 이벤트 일일 출석 횟수에 따라 ‘영구제 밀봉’, ‘젤리 브레드 영구제 세트’ 등의 정해진 보상을 지급한다.

이 밖에도개인 목표와 협동 목표 달성으로 포인트를 모아 각종 개인, 협동 보상을 획득할 수 있는 이벤트를 실시한다. 다양한 일일 미션과 반복 미션 완료 시 포인트를 지급하고 포인트 누적 순위에 따라 추가 보상을 제공한다. 또한 정해진 문구를 1일 1회 전체 채팅에 입력하면 ‘영구제 탄창 2개’, ‘제작 재료 3천개’ 등을 선물하는 채팅 이벤트를 진행한다.

가수 츄 모델의 신규 연예인 캐릭터도 선보인다. 이를 기념해 다음 달 12일까지 ‘2026 츄 멀티카운트’에서 캐릭터를 누적 300일 이상 획득할 때 ‘2026 츄 영구제 선택권 1개’를 지급한다. 또한 영구제 캐릭터 첫 획득 후 추가로 300일을 달성할 때마다 ‘2026 츄 영구제 선택권 1개’ 또는 ‘프라임 바니 캐릭터’ 중 원하는 아이템을 지급한다. 더불어 ‘2026 츄 영구제’ 2세트를 모두 획득하면 추첨을 통해 30명에게 싸인 앨범과 싸인 마우스패드를 선물하고, ‘프라임 바니 캐릭터’ 획득 시마다 1천 ‘SP’를 선물한다. 멀티카운트에서 주어지는 응모권을 사용해 ‘츄 마우스패드’, ‘영구제 밀봉’ 등 아이템과 교환하거나 획득 기회에 도전할 수 있는 이벤트도 선보였다.