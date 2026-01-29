폴스타, '폴스타4' 출고 고객 대상 특별 혜택 무상 제공

스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타가 고객들의 차량관리 및 서비스 비용 부담을 대폭 낮출 수 있는 ‘폴스타 케어’ 프로그램을 선보인다고 29일 밝혔다.

폴스타코리아는 브랜드 출범 5주년을 기념해 올해 폴스타 4를 출고하는 모든 리테일 고객에게 해당 서비스를 무상 제공할 계획이다. 특히 지난해 계약 후 올해 차량을 인도받는 고객에게도 동일한 혜택이 적용된다.

본 프로그램은 차량 운행 중에 발생할 수 있는 다양한 상황을 고려해 ▲신차 교환 프로그램 ▲자차 보험 자기부담금 지원 ▲타이어 안심 케어 등 세 가지 핵심 서비스로 구성됐다.

폴스타 4

신차 교환 프로그램은 출고 후 1년 이내 차대차 사고 발생 시, 고객 과실이 50% 이하이고 수리비가 차량 가격의 30% 이상일 경우 동일 모델·동일 트림의 신차로 1회 교환해주는 서비스이다.

자차 보험 자기부담금 지원은 출고 후 2년간 차대차 사고 및 단독 사고 발생 시, 최대 6회에 걸쳐 회당 50만원 한도로 자차 보험 자기부담금을 보전해준다.

마지막으로 타이어 케어 프로그램은 포트홀 등 도로 위 위험 요소로 인한 타이어 파손 시, 본당 최대 100만원, 차량당 최대 2본까지 타이어 교체 비용을 지원한다.

함종성 폴스타코리아 대표는 “폴스타 케어 프로그램은 예기치 못한 사고나 차량 관리 및 서비스 비용 부담을 낮춰, 궁극적으로 고객 차량의 가치와 안전성을 오랫동안 유지하도록 설계된 고객 중심 서비스”라며 “앞으로도 단계적 확대와 고도화할 것”이라고 밝혔다.