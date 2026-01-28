벤츠, 8기통 고성능 'AMG GLS 63' 국내 첫 출시…2억860만원

메르세데스-벤츠코리아가 플래그십 스포츠유틸리티차(SUV) GLS의 고성능 모델 메르세데스-AMG GLS 63 4MATIC+를 출시한다고 28일 밝혔다.

메르세데스-AMG GLS는 국내 시장에 처음으로 선보이는 고성능 GLS 모델로, 플래그십 SUV인 GLS의 고급스럽고 우아한 품격에 AMG의 정교한 기술력이 결합돼 탄생한 모델이다. 국내 고객들이 선호하는 안전 및 편의장치들을 대거 탑재하고 가격은 2억860만원이다.

AMG GLS 63은 4.0리터 V8 바이터보 엔진이 탑재돼 최대출력 612마력(ps) 및 최대토크 86.7kg.m의 강력한 퍼포먼스를 제공한다. 여기에, 48볼트 마일드 하이브리드와 부스트 기능을 포함한 통합 스타터-제너레이터(ISG)를 통해 에너지 회생과 부드러운 엔진 재시동 등을 경험할 수 있다.

메르세데스-AMG GLS 63 4MATIC+

적응형 댐핑 조절 기능이 적용된 AMG 라이드 컨트롤+ 서스펜션도 기본 탑재됐다. AMG 액티브 라이드 컨트롤은 차량 전·후륜 액슬에 각각 장착된 두 개의 전기 기계식 액추에이터로 작동해, 코너링 시 발생하는 차체 롤링을 능동적으로 줄이고 더욱 정밀한 조향을 가능하게 한다.

외관은 후드에 메르세데스-벤츠 스타 로고 대신 AMG 엠블럼을 적용하고 22인치 AMG 멀티 스포크 경량 알로이 휠과 레드 색상의 브레이크 캘리퍼를 더해 고성능 이미지를 부각했다.

이외에도 ▲에어 밸런스 패키지 ▲앞·뒷좌석 멀티컨투어 시트 ▲헤드업 디스플레이 ▲앞좌석 온도 조절 컵 홀더 ▲전동식 파노라마 슬라이딩 선루프 ▲앞·뒷좌석 열선 및 통풍 시트 ▲다기능 열선 스티어링 휠 ▲2개의 디스플레이를 포함한 MBUX 뒷좌석 엔터테인먼트 시스템 ▲부메스터® 사운드 시스템 ▲에너자이징 플러스 패키지 등 편의사양을 제공한다.

여기에 ▲드라이빙 어시스턴스 패키지 ▲어댑티브 상향등 어시스트 플러스 ▲360° 카메라가 포함된 주차 패키지 ▲키레스고(KEYLESS-GO) 패키지 ▲사각지대 어시스트 ▲투명 보닛 등 최신 운전자 보조 시스템도 기본으로 적용했다.