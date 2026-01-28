'CES 2026'서 빛난 페르소나AI..."피지컬AI OS로 시선"

페르소나AI(대표 유승재)는 ‘인터넷 없이도 작동하는 한국형 경량 AI’로 CES를 포함한 글로벌 무대에서 주목받고 있는 인공지능(AI) 기업이다. 클라우드에 의존하지 않고 현장에서 돌아가는 온디바이스 및 온프레미스 AI로 기업·기관의 AX(AI전환)와 피지컬AI 전환 시장을 동시에 겨냥하고 있다. 경쟁률이 5대1이 넘었던 작년 중기부 선정 예비유니콘에 당당히 이름을 올리기도 했다.

CES 2026에서 드러난 존재감

28일 회사에 따르면, 페르소나AI는 작년에 이어 미국 시각 6~9일 열린 'CES 2026'에서도 인터넷과 GPU 없이 작동하는 '생성형 엣지(Edge) AI' 기술로 존재감을 전세계에 확인시켰다. 특히 이 기술을 적용해 언제 어디서든 개인 맞춤형 학습 경험을 제공하는 '멘토렌즈'와 'AI 튜터 스마트 글래스'가 각각 AI 인텔리전스 및 에듀테크(EdTech) 분야에서 혁신상을 수상, 'CES 2026'에서 2개 혁신상을 배출한 한국 기업이 됐다.

특히 과학기술정보통신부 대표단을 비롯한 다수의 글로벌 VIP가 현장 부스를 직접 방문해 기술 시연을 체험했고, 네트워크 없이도 안정적으로 동작하는 경량 AI 모델의 완성도와 사업성을 높게 평가했다는 후문이다.

류제명 과기정통부 차관(오른쪽)이 CES 2026 기간에 페르소나AI 부스를 방문, 유승재 대표(왼쪽)의 제품설명을 듣고 있다.

동시에 삼보컴퓨터·에이텍과 함께 선보인 AI 노트북·AI PC는 로컬에서 이미지·영상 생성과 sLLM 구동을 선보여 "클라우드 없이 돌아가는 AI PC"라는 새로운 카테고리의 실사용성을 보여줬다. CES를 주관한 CTA 측이 유수의 글로벌 대기업과 함께 페르소나AI를 ‘주목할 기업’으로 언급한 점도, 한국 스타트업이 글로벌 피지컬 AI·온디바이스 AI 흐름의 전면에 나섰다는 신호로 읽힌다.

2015년 설립... 대화형 AI엔진 '소나' 기반 착실히 성장

페르소나AI는 설립연도인 2015년부터 대화형 AI 엔진 '소나(SONA)'를 연구해 온 AI 전문 기업이다. 챗봇·콜봇·AICC(인공지능 컨택센터) 등 기업용 대화형 AI 솔루션을 중심으로 성장해왔다. 온프레미스 및 클라우드형 AICC, KGPT, Gen Station 등 9종 이상의 자체 제품을 보유하고 있으며, 다양한 고객사를 기반으로 B2B 시장에서 입지를 넓혀왔다. 회사 비전은 '인공지능 적정기술'을 통해 실생활과 기업·공공 영역의 불편을 해결하는 것이다. 과도하게 무겁고 비싼 AI보다는 현장에서 안전하고 바로 쓸 수 있는 실용적인 AI를 지향한다.

CES 2026의 페르소나AI 부스에서 참관객들이 제품을 둘러보고 있다.

온디바이스·경량 AI 철학

글로벌 AI가 거대 모델과 클라우드 인프라 중심으로 움직이는 동안, 페르소나AI는 초거대 모델 대신 ‘경량·특화형 sLLM(소형 거대 언어 모델)’과 온디바이스 AI에 초점을 맞췄다. 이 회사의 자체 개발 엔진은 인터넷이 없어도, 고가 GPU 없이도 엣지 디바이스에서 독립적으로 구동하게 설계한 것이 특징이다. 덕분에 통신 장애가 잦은 공장·물류·병원·공공기관 환경에서도 AI 서비스가 끊기지 않고, 민감 데이터가 외부 클라우드로 나가지 않아 보안과 비용 측면에서 강점이 있다. 이런 구조는 '1인 1 AI 디바이스'와 피지컬 AI 시대에 필요한, 항상 켜져 있는 로컬 두뇌를 제공한다는 점에서 차별화 요인으로 평가된다.

CES 2026 혁신상 트로피(사진=페르소나AI)

AX산업 활용성 커져

페르소나AI 기술은 금융·공공 상담 영역을 넘어 엔터프라이즈 AI 어시스턴트, 온디바이스 등에서 단계적으로 활용 범위를 넓히고 있다. 예를 들어, AI 컨택센터와 생성형 상담 어시스턴트는 고객 발화를 이해하고 적절한 답변을 생성해 상담 시간을 줄이고, 상담 품질 편차를 줄이는 데 활용된다.

온프레미스형 경량 엔진은 제조·의료·금융·공공처럼 데이터 반출이 까다로운 분야에서, 기관 내부 서버나 PC 위에서 모델을 돌리며 규제와 보안을 동시에 만족시키는 구조를 제공한다. 또 공장·로봇·스마트 디바이스 영역에서는 로컬에 올라간 sLLM과 음성·비전 엔진이 기계의 눈·귀·두뇌 역할을 하면서, 클라우드 지연 없이 설비 제어와 현장 의사결정을 돕는 형태로 확장되고 있다.

관련기사

앞으로의 방향성

페르소나AI는 KGPT, Gen Station 등 SONA 계열 생성형 AI와 엣지AI의 온디바이스 sLLM 라인업을 확대하며 기업·공공기관 B2B 시장 공략을 가속화한다. 회사가 지향하는 방향은 단순히 '국산 AI'가 아니라, 한국어·한국 산업 환경에 특화한 소버린 AI에 가까운 경량·현장형 AI 인프라를 구축하는 것이다. 초거대 모델이 보여주는 데모 중심 경쟁이 아닌, 전기·통신·보안 제약이 존재하는 현실 산업 현장에서 ‘언제나 작동하는 두뇌’를 공급하는 피지컬AI의 OS 플레이어로 자리잡겠다는 전략이다.

유승재 대표는 "페르소나AI는 CES를 비롯한 글로벌 시장에서 인지도를 넓혀가고 있다. 해외 파트너십과 레퍼런스가 확대되고 있다는 점을 감안하면 피지컬 AI, 로봇, 스마트 디바이스가 일상이 되는 피지컬AI 시대에 우리 회사 기업가치는 지속적으로 상승할 것"이라면서 "피지컬AI OS로 계속해 시장을 확대해 나가겠다"고 강조했다.