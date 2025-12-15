수산아이앤티-페르소나AI, AI 솔루션 총판 계약

종합 정보보안 전문기업 수산아이앤티(대표 정은아)는 인공지능 기업 페르소나에이아이(대표 유승재)와 AI 솔루션 총판 계약을 체결하고 본격적인 AI 사업 확대에 나선다고 15일 밝혔다.

이번 계약을 통해 수산아이앤티는 페르소나에이아이(페르소나AI)가 자체 개발한 AI 솔루션들에 대한 부분 총판 권한을 확보했다.

최근 피지컬AI(Physical AI) 시대가 본격화하면서 기업 내부 데이터를 안전하게 활용할 수 있는 온디바이스·프라이빗형 AI 수요가 급증하고 있다. 수산아이앤티는 이번 총판 계약을 통해 국산 sLLM 기반 AI 제품을 자사 보안 기술과 결합해 ▲AI 보안 고도화 ▲보안·운영 자동화 ▲AI 기반 고객지원 등 다양한 분야에서 고객 제안을 강화하고, 시장 경쟁력을 한층 높일 수 있을 것으로 전망했다.

양사는 이번 협력을 통해 'AI–보안 융합' 시장 진입을 가속화한다는 전략이다. 수산아이앤티가 장기간 구축해 온 금융·공공·기업 시장 네트워크를 기반으로 페르소나에이아이의 제품 공급을 확대하고, 동시에 페르소나에이아이의 AI 기술력을 활용해 수산아이앤티의 고객 맞춤형 AI 보안 구축 역량을 강화, 동반 성장과 장기적인 기술·사업 확장 시너지 효과를 창출한다는 계획이다.

관련기사

페르소나에이아이 유승재 대표는 “AI 분야에 대한 관심이 어느 때보다 높아진 시점에서 수산아이앤티와의 총판 계약은 양사의 사업 기반을 더욱 견고히 하는 기회”라며 “국산 sLLM 기술력을 바탕으로 기업 환경에 최적화된 혁신적 AI 솔루션을 선보이겠다”고 말했다.

수산아이앤티 정은아 대표는 “우리 회사의 경쟁력 있는 보안 솔루션에 페르소나에이아이의 프라이빗형 인공지능 기술을 결합해 고객에게 실질적 가치와 새로운 경험을 제공할 것”이라며 “앞으로도 보안·AI 융합 기술 역량을 지속적으로 강화해 안전하게 활용할 수 있는 공공 AI 생태계 조성에 기여하겠다”고 강조했다.