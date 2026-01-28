충남콘텐츠진흥원, 2026년 지원사업 공유...김곡미 원장 "현장 의견 적극 반영"

충남콘텐츠진흥원(원장 김곡미)은 28일 충남콘텐츠기업지원센터 이벤트홀에서 ‘2026년 지원사업 설명회’를 개최하고, 지원사업 주요 방향과 세부 내용을 현장에서 공유했다.

이번 설명회는 2026년도 충남콘텐츠진흥원 지원사업 전반에 대한 구조와 흐름을 정리하고, 실제 사업 참여를 준비 중인 기업과 창작자들이 사업 내용을 보다 구체적으로 이해할 수 있도록 운영됐다. 현장에는 콘텐츠 기업 관계자, 창작자, 예비 창업자 등 120여명 참석해 지원사업에 대한 높은 관심을 보였다고 진흥원 측은 설명했다.

설명회에서는 콘텐츠산업과 AI의 본격적인 융합을 핵심전략으로 ▲2026년 지원사업 추진 방향 ▲분야별 주요 지원사업 내용 ▲신청 절차 및 유의사항 ▲질의응답 등이 순차적으로 진행됐다.

특히 질의응답 시간에는 지원 요건, 선정 기준, 사업 간 차별성 등에 대한 질문이 이어지며 현장 소통이 활발히 이뤄졌다. 참석자는 “사업의 전체 구조를 한 번에 이해할 수 있었다” “준비 방향을 구체화하는 데 도움이 됐다”는 반응을 보이며, 설명회가 실질적인 정보 제공의 장이 됐다는 평가를 내놓았다.

충남콘텐츠진흥원은 설명회에서 공유된 내용을 바탕으로 사업별 세부 공고를 순차적으로 진행할 예정이며, 도내 콘텐츠 산업의 지속 가능한 성장과 경쟁력 강화를 위한 지원을 이어갈 계획이다.

설명회에 참석하지 못한 기업과 창작자를 위해 주요 내용은 충남콘텐츠진흥원 유튜브 채널을 통해 공개될 예정이며, 온라인을 통해서도 지원사업 정보를 확인할 수 있다.

김곡미 원장은 “이번 설명회를 통해 2026년 지원사업의 큰 틀과 세부 내용을 현장에서 직접 공유할 수 있었다”며 “기업과 창작자의 입장에서 필요한 정보를 적시에 제공하고, 현장 의견을 사업 운영에 적극 반영해 나가겠다”고 밝혔다.