충남콘텐츠진흥원, ‘충남쏭 오디션 결선’ 개최...상위 2곡 음원 및 뮤직비디오 제작

충남콘텐츠진흥원(진흥원)은 16일 충남음악창작소 공연장에서 ‘충남쏭 오디션’ 공모전 결선을 성황리에 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 충청남도의 자연과 역사, 관광자원 등 지역 고유의 정체성을 음악으로 표현하고, 이를 창작 음원으로 발전시키기 위해 기획됐다. 예선을 통해 선발된 최종 참가팀들이 결선 무대에 올라 직접 경연을 펼쳤다.

결선 무대에서는 천안, 보령 원산도, 공주, 태안 안면도 등 충남 각 지역을 대표하는 키워드가 가사와 멜로디 속에 자연스럽게 녹아든 곡들이 소개됐다. 참가자들은 자신만의 색깔과 실험적인 창작 시도를 담은 무대를 선보였고, 현장 관객들도 큰 호응을 보였다. 수상자는 심사위원 평가와 관객 투표를 종합해 선정됐다.

현장은 ▲MC 진행 하의 본선 경연과 심사 ▲관객 참여 추첨 이벤트 ▲축하공연 등이 어우러지며 단순한 경연을 넘어선 축제의 장으로 꾸며졌다. 특히 현장에 참여한 관객과 뮤지션들이 함께 만드는 분위기가 행사의 의미를 더욱 살렸다.

결선 진출자들에게는 향후 ▲음원 제작 지원을 비롯해, ▲공연 및 홍보 기회 제공, ▲플랫폼 연계 홍보 등 실질적인 후속 지원이 제공될 예정이다.

김곡미 원장은 “충남쏭은 단순한 공모전을 넘어 충남을 대표하는 지역 음악 브랜드로 성장할 가능성이 있는 프로젝트”라며 “참가자들의 창의적인 음악과 열정이 충남의 매력을 널리 알리는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

한편, 결선 참가자들의 사전 라이브 영상은 진흥원 유튜브 채널에서 확인할 수 있으며, 결선 공연 영상과 상위 2곡의 뮤직비디오는 연내 공개될 예정이다.