충남콘텐츠진흥원, 창립 20주년 기념행사 9월 24일 개최

충남콘텐츠진흥원(원장 김곡미, 이하 진흥원)은 충남북부상공회의소 10층 대회의실에서 창립 20주년 기념행사를 개최할 예정이라고 18일 밝혔다.

오는 24일 오후 4시에 개최되는 이번 행사는 2005년 충남디지털문화산업진흥원으로 출발해 올해 창립 20주년을 맞는 진흥원의 성과를 되돌아보고, 미래 20년을 위한 새로운 비전을 제시하기 위해 마련되었다. 진흥원은 올해 기관명을 충남콘텐츠진흥원으로 변경하며 새로운 도약을 위한 발판을 마련하고 있다.

진흥원은 지난 20년간 충남을 첨단문화산업의 중심지로 육성하는 데 앞장서 왔다. 특히 e스포츠 산업 육성, AI 기반 신기술 콘텐츠 개발, 글로벌 진출 지원 등 미래 콘텐츠 산업의 핵심 분야에서 괄목할 만한 성과를 거두었다.

특히 이번 기관명 변경은 디지털 융복합, 이종산업간 융합, 인공지능, 글로벌 IP 비즈니스 등 변화하는 콘텐츠산업 생태계에 능동적으로 대응하기 위한 조치로, 진흥원의 정체성과 역할을 더욱 명확히 설정했다는 평가를 받고 있다.

이날 기념행사에서는 ▲홀로그램과 AI를 융합한 축하공연 ▲AI로 제작한 20주년 기념영상 상영 ▲우수기업 사례발표 ▲새로운 비전 선포 등이 진행될 예정이다. 특히 최첨단 기술을 활용한 공연과 영상을 통해 진흥원이 추구하는 기술과 콘텐츠의 융합 비전을 상징적으로 보여줄 계획이다.

김곡미 진흥원장은 "창립 20주년을 맞아 진정한 의미의 전환점이자 새로운 20년을 향해 비상하는 출발점으로 삼겠다"며 "AI, 데이터, XR 등 변화하는 기술 환경 속에서 충남만의 콘텐츠 경쟁력을 강화해 지역을 세계와 연결하는 허브 역할을 수행하겠다"고 전했다.

또한 "새로운 기관명으로 출발하는 만큼 더욱 전문적이고 체계적인 콘텐츠 산업 지원으로 충남을 대한민국 콘텐츠 산업의 메카로 만들어 나가겠다"고 덧붙였다.

충남콘텐츠진흥원의 창립 20주년 기념행사는 단순한 과거 회고를 넘어 미래 콘텐츠 산업을 선도하겠다는 의지를 천명하는 자리가 될 전망이다.