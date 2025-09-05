게임과학연구원–충남콘텐츠진흥원, 데이터 기반 e스포츠 인재 육성 MOU 체결

게임과학연구원(원장 김경일)과 충남콘텐츠진흥원(원장 김곡미)은 5일 충남콘텐츠진흥원에서 e스포츠 인재 발굴과 육성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 경기 성적과 같은 활동 결과와는 별도로 개인의 적성과 역량 수준을 측정해 선수 발굴과 관리의 기준이 될 수 있는 데이터를 마련하는 것을 목표로 한다.

양 기관은 협약을 통해 충남 지역 e스포츠 선수 및 지망생을 대상으로 적성 측정과 심리 역량 강화 교육을 공동으로 추진하고, 선수 데이터 측정과 활용을 위한 데이터베이스(DB) 구축에도 협력할 계획이다.

게임과학연구원-충남코텐츠진흥원 업무협약식

측정에는 게임과학연구원이 4년여간 개발하고 타당성을 검증해 온 ‘게임적성평가도구’가 활용된다. 이 도구는 게임 수행에 필요한 역량과 게임을 통해 발달할 수 있는 능력을 ‘적성’으로 정의하고, 인지·신체·심리 역량을 지표화하는 방식으로 설계됐다.

김경일 게임과학연구원 원장은 “이번 협력은 충남 지역의 차별화된 e스포츠 기반 인재 발굴과 양성의 발판을 마련하는 중요한 계기”라며, “데이터 기반 e스포츠 인재 육성의 실질적 시작점이 되기를 기대한다”고 말했다.