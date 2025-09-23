충남콘텐츠진흥원, 예산군민 초청 특별상영회 개최

충남콘텐츠진흥원(원장 김곡미, 이하 진흥원)은 창립 20주년을 맞아 ‘예산시네마’에서 예산군민 초청 특별상영회를 개최한다고 23일 밝혔다.

오는 30일 마련하는 이번 행사는 지난 20년간 충남을 무대로 영상산업을 육성해 온 진흥원의 성과를 지역민과 함께 나누고, 진흥원의 지원을 받아 제작된 영화를 상영하며 축하하는 자리다.

상영작은 박찬욱 감독의 신작 영화 ‘어쩔수가없다’로, 진흥원의 충남 로케이션 인센티브 지원사업을 통해 제작된 작품이다. 행사장 로비에는 포토존이 마련돼 폴라로이드 사진 촬영 이벤트가 열리며, 해당 영화의 특별 기념품을 제공한다.

영화 ‘어쩔수가없다’는 미국 소설 ‘엑스(The Ax)’를 원작으로 한 작품으로, 박찬욱 감독이 연출을 맡았으며, 배우 이병헌과 손예진이 주연을 맡아 열연을 펼쳤다. 충남의 산업 시설과 자연경관이 영화의 주요 배경으로 촬영됐다.

진흥원은 예산군의 지역경제 활성화를 위해 글로벌 웹툰 연구 콘퍼런스, 그린스타트업타운 입주기업/협력기관 워크숍 행사 등을 예산군에서 개최해왔다. 이번 상영회 장소도 소비 촉진을 목적으로 예산시장 인근의 예산시네마로 결정했다.

김곡미 진흥원 원장은 “충남에서 촬영한 영화를 지역민들과 함께 나눌 수 있게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”라며 “특히 이번 상영회를 통해 예산시장과 지역경제에도 활력을 불어넣을 수 있길 바란다”라고 전했다.

또한 “충남을 배경으로 한 다양한 콘텐츠가 제작될 수 있도록 지원을 아끼지 않고, 지역과 상생하는 영상산업 생태계를 만들어 가겠다”라고 밝혔다.