충남콘텐츠진흥원, 창립 20주년 기념행사...김곡미 원장 "충남 미래산업 주도"

충남콘텐츠진흥원(원장 김곡미)은 창립 20주년 기념행사에서 지난 20년의 성과를 돌아보고 향후 20년을 위한 새로운 비전을 선포했다고 25일 밝혔다.

김곡미 원장은 어제(24일) 오후 4시 충남북부상공회의소 대회의실에서 "2005년 충남디지털문화산업진흥원으로 임직원 5명과 함께 작은 출발을 했지만, 그 한 걸음이 오늘의 성장 기반이 되었다"며 20년간의 여정을 회고했다.

충남콘텐츠진흥원은 체계적인 콘텐츠 산업 생태계 구축을 통해 2017년 콘텐츠코리아랩과 음악창작소, 2019년 콘텐츠기업지원센터와 글로벌게임센터, 2020년 메타버스지원센터, 2021년 천안문화도시센터, 2022년 그린스타트업타운까지 단계적으로 인프라를 확장하며 기업성장과 산업 기반을 탄탄히 다져왔다.

충남콘텐츠진흥원 창립 20주년 기념행사 성료.

특히 2020년부터 2024년까지 5개년간 ▲지원기업 매출액 2천169억원 ▲투자유치 465억원 ▲전문인력 양성 8천404명 ▲일자리 창출 1천502명을 기록하며 경영목표 평균 143%를 초과달성하는 성과를 거뒀다.

김곡미 원장은 "지난 20년 동안 충남콘텐츠산업이 성장할 수 있었던 힘은 이 자리에 계신 모든 분들의 지지와 협력 덕분"이라며 진심어린 감사를 표했다.

특히 충남콘텐츠진흥원은 향후 20년을 위한 새로운 비전으로 '충남 콘텐츠산업 혁신기관'을 선포하고, '콘텐츠 진흥으로 충남의 미래산업을 주도'한다는 미션을 제시했다.

융합·성장·상생·신뢰라는 4대 핵심 가치를 바탕으로 ▲디지털 융합 콘텐츠 IP 발굴 ▲지원기업 매출 증대 ▲아기 유니콘 육성 ▲전문인력 양성 ▲일자리 창출 ▲투자유치 ▲고객만족도 최고등급 달성을 전략적 목표로 설정했다는 것이 콘진원 측 설명이다.

충남콘텐츠진흥원은 총 725억원 규모의 개인투자조합과 벤처투자조합 운용 및 참여를 하고 있고, 기업들의 성장을 적극 지원할 계획이라고 발표했다.

특히 글로벌 진출 확대를 위해 ▲세계한인비즈니스대회 참가 ▲뉴욕 타임스퀘어 K-콘텐츠 홍보 ▲태국 문화부·멕시코 방송 기관과의 국제 협력 등 다양한 프로젝트를 추진해오고 있다고 밝혔다.

김곡미 원장은 "ESG 경영기관으로서 콘텐츠산업과 지역의 상생을 도모하며, 정부와 충청남도의 정책 변화에 신속하게 대응하는 향후 5년의 전략체계를 수립했다"고 강조했다.

또한 "오징어게임의 넷플릭스 역대 1위 기록, BTS와 블랙핑크의 월드투어 300만 관객 달성 등 K-콘텐츠가 전 세계적 주목을 받는 지금이야말로 충남 콘텐츠가 글로벌 무대로 나아갈 최적의 시기"라고 덧붙였다.

관련기사

그러면서 김곡미 원장은 "작은 출발이 성장의 토대가 되었듯이, 지난 20년의 경험과 성과를 기반으로 다가올 20년은 충남콘텐츠진흥원이 콘텐츠산업의 새로운 도약과 지속적인 성장을 이끌어가는 혁신기관이 되겠다"며 강한 의지를 표명했다.

이번 20주년 비전 선포는 충남이 대한민국을 넘어 글로벌 콘텐츠 허브로 도약하겠다는 야심찬 계획을 구체화한 것으로 평가되며, 향후 충남 콘텐츠 산업의 새로운 전환점이 될 것으로 기대된다.