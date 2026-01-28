고삼석 교수, 韓·말레이시아·美 3각 협력 구상 제안

고삼석 동국대학교 석좌교수가 지난 26일부터 말레이시아 쿠알라룸푸르를 찾아 한국과 말레이시아 간의 '공진화(共進化)' 협력 물꼬를 텄다.

고삼석 교수는 심쩌친 투자통상산업부(MITI) 차관에 “한국 기업과 말레이시아 기업이 함께 미국 네바다주에 진출하자”고 제안했다. 심 차관은 이에 대해 말레이시아에 진출하려는 한국 기업의 면담 신청을 언제든 받겠다고 화답했다.

지난해 한국과 말레이시아 자유무역협정(FTA)이 체결되고 올해 발효를 앞둔 시점에서 이뤄진 논의라는 점이 주목할 부분이다. 말레이시아는 도시국가인 싱가포르를 제외하면 태국과 함께 아세안(ASEAN)의 경제 선진국으로 꼽힌다.

고 교수가 강조하는 공진화 모델은 한류 콘텐츠를 단순히 해외에 전파하는 것을 넘어 현지 산업, 인재, 정책과 상호작용하며 함께 발전하는 생태계를 구축하는 것을 의미한다.

고삼석 동국대 석좌교수(좌)와 심쩌친(Sim Tze Tzin, 沈志勤) 말레이시아 투자통상산업부(MITI) 차관

고 교수는 심 차관에게 ‘네바다 프로젝트’를 소개하고, 한국 기업과 말레이시아 기업이 함께 미국 네바다주에 진출하는 한-말-미 3각 협력 구상을 제안했다.

이는 양국 기업이 단순히 상대국 시장에 진출하는 것을 넘어 제3국인 미국 시장을 공동으로 개척하자는 확장된 공진화 모델이다. 양국 기업이 서로의 강점을 결합해 글로벌 시장에서 경쟁력을 높이자는 전략적 제안으로, 전통적인 양자 협력을 넘어서는 새로운 협력 패러다임을 제시한 것이다.

심 차관은 고 교수의 제안에 깊은 관심을 보이며, 고 교수 일행의 말레이시아 테크노파크(TPM) 방문과 국회의사당 투어를 직접 주선했다. TPM은 쿠알라룸푸르 부킷잘릴에 위치한 말레이시아 최대의 사이언스파크로, 1995년 설립 이후 지식기반 산업의 연구개발(R&D) 허브 역할을 수행해왔다. 말레이시아 정부가 과학기술 발전을 위해 전략적으로 육성해온 핵심 인프라다.

TPM 인프라는 한국 기술 기업의 동남아 진출 거점으로서 높은 잠재력을 가진 것으로 평가된다. 한국 기업이 TPM에 입주하거나 협력 관계를 구축할 경우, 말레이시아 시장은 물론 아세안 전역으로 사업을 확장하는 발판을 마련할 수 있다. 방문을 통해 양측은 한-말 기술 협력과 스타트업 교류 가능성을 타진했으며, TPM이 한국 기업의 동남아 진출 플랫폼으로 활용될 수 있는 방안을 논의했다.

이와 함께 고 교수는 SK말레이시아 법인을 방문했다. SK그룹은 현재 말레이시아를 비롯해 인도네시아, 싱가포르 등 동남아 전역에서 투자 및 사업 확대를 검토하고 있다. 동남아시아는 젊은 인구 구조와 높은 성장 잠재력을 바탕으로 글로벌 기업들의 핵심 투자처로 부상하고 있기 때문이다.

말레이시아 의회 방문에서는 다토 시바라즈 찬드란 상원의원과 면담을 갖고 한국의 콘텐츠 산업과 AI 정책, 특히 가짜뉴스 규제 정책에 큰 관심을 받았다.

양측은 학계 등 민간 차원의 협력 채널을 구축하고, 말레이시아 의회 및 정부의 지원을 이끌어내기로 합의했다. 향후 의회 간 콘텐츠·AI 정책 라운드테이블 개최, 가짜뉴스 규제, 플랫폼 책임, AI 방송·OTT 정책 등 다양한 분야에서 공진화 협력이 확대될 전망이다.

방문에는 말라야대학교의 박지민 교수가 동행했다. 박 교수는 동아시아학과 한국경제발전과 한류를 가르치는 학자로, 한-말 학술 교류의 핵심 인물이다. 말레이시아 현지에서 한류와 한국 문화를 연구하며, 양국 학술 교류의 가교 역할을 해왔다. 동석한 양국 대학 교수진은 대학 중심의 한-말 협업 조직을 양국에 각각 설립할 계획이다. 이 조직은 학술 연구 교류, 학생 교환, 공동 프로젝트 수행 등 다양한 활동을 전개할 예정이다.

고 교수는 “이번 방문을 통해 정부와 의회 인사들을 직접 소개받을 수 있는 채널이 마련됐다”며 “말레이시아 진출을 희망하는 한국 기업들에게 실질적인 도움이 될 것”이라고 밝혔다. 또 “한류를 포함해 한국과 말레이시아 간 교류·협력을 더욱 촉진하는 계기가 될 것으로 기대한다”고 덧붙였다.