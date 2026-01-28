메라키플레이스, 복지부 ‘의료 마이데이터 개인정보관리 전문기관’ 지정

‘AI 홈닥터’ 통해 건강정보 연계 건강 인사이트 제공 예정

헬스케어입력 :2026/01/28 15:01

김양균 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

메라키플레이스가 보건복지부로부터 ‘의료 마이데이터 개인정보관리 전문기관’으로 지정됐다.

이는 개인정보보호법에 따라 보건의료 정보를 전송받아 맞춤형 디지털 헬스케어 서비스를 제공할 자격을 갖춘 기관으로 인정받았음을 의미한다. 이로써 회사는 사용자의 의료 마이데이터를 활용한 개인 맞춤형 건강관리 서비스 제공이 가능하게 됐다.

회사는 앞으로 인공지능(AI) 기반 건강상담 서비스인 ‘AI 홈닥터’ 등에 의료 마이데이터를 연동한 건강 인사이트를 제공한다는 계획이다.

사진=나만의닥터

관련해 메라키플레이스는 지난해 5월 운영하는 비대면 진료 플랫폼 ‘나만의닥터’에서 의료 마이데이터 서비스를 출시했다. 서비스는 복지부 ‘건강정보 고속도로’와 연계돼 있다. 나만의닥터 사용자는 병원·약국 방문 이력, 처방 의약품, 예방접종, 건강검진 결과 등을 한 번에 조회할 수 있게 된 것이다.

이번 전문기관 지정도 이 같은 기술력 및 보안 역량을 바탕으로 이뤄졌다는 게 회사의 설명이다.

선재원 공동대표는 “이번 특수전문기관 지정은 의료 데이터에 대한 메라키플레이스의 기술력과 보안성을 정부가 인정한 것”이라며 “안전한 건강정보 활용을 위한 서비스 고도화에 힘쓰겠다”라고 밝혔다.

김양균 기자angel@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
메라키플레이스 건강관리

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

SK하이닉스, 작년 영업익 47.2조원 '금자탑'...삼성 제쳤다

AI기본법, 연간 수만 건 문의 쏟아질텐데…지원센터 대응 과제로

기아, 영업익 3년만에 10조원 아래로..."관세 영향"

"디지털자산업 8개로…스테이블코인 자본금 50억원"

ZDNet Power Center