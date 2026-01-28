마라톤 완주한 '로봇 개' 등산도 도전

세계 최초로 단 한 번의 충전으로 마라톤 풀코스를 완주한 사족보행 로봇이 이번에는 험지 산악 등반에 도전했다.

국내 사족보행 로봇 전문기업 라이온로보틱스는 사족보행 로봇 '라이보2'가 문화체육관광부 홍보 영상 촬영을 위해 전남 해남 달마산을 등반했다고 28일 밝혔다.

황보제민 라이온로보틱스 대표가 사족보행 로봇 '라이보2'와 해남 달마산을 등반하고 있다. (사진=라이온로보틱스)

새해를 맞아 진행된 라이보의 첫 등반 프로젝트다. 촬영 당일 현장은 강풍과 한파로 사람이 걷기도 어려운 환경이었다.

라이보2는 불규칙한 산악 지형과 경사로, 거친 노면에서도 보행 안정성을 유지하며 사족보행 로봇의 기동 성능을 다시 한번 입증했다.

라이보2는 지난 2024년 단 한 번의 배터리 충전으로 마라톤 풀코스(42.195km)를 완주한 세계 최초의 사족보행 로봇으로 주목받았다.

회사는 ▲충전 시간 약 2시간 ▲주행 속도 3.6~21km/h ▲팬리스 설계 기반 저소음 구동 ▲모터·감속기·제어기 등 핵심 부품 내재화를 강점으로 내세운다.