총 쏘고 지뢰도 찾는다…전장 뛰는 '로봇 개'

사람 대신 전장을 누비는 로봇 개가 국방 업계의 새로운 화두로 떠오르고 있다. 정찰부터 지뢰탐지, 보급, 전투 지원 등 위험 지역에서 병력을 대신할 수 있는 다목적 자율로봇이 국방 기술의 패러다임을 무인화·지능화 중심으로 바꾸고 있는 것이다.

지난 20일 일산 킨텍스에서 개막한 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX 2025)'에는 케이알엠과 라이온로보틱스 등 국내 사족보행 로봇 전문업체가 여럿 전시관을 마련하고 국방 로봇 기술을 선보였다.

두 기업은 모두 사족보행 로봇을 기반으로 한 차세대 국방 플랫폼을 공개하며, 로봇이 전장의 주요 전력으로 진입하는 변화를 예고했다.

케이알엠이 서울 ADEX 2025에서 선보인 지뢰 탐지용 무인 로봇 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

케이알엠은 이번 전시에서 미국 고스트로보틱스의 '비전 60' 플랫폼을 활용한 지뢰탐지 무인로봇 및 군집 운용 시스템을 시연했다. 시스템은 병력 중심 고위험 임무를 무인화·첨단화해 인명 피해를 최소화하고 작전 효율성을 극대화하는 것을 목표로 한다.

로봇은 적진 진격 시 지뢰 매설 시점을 판단하는 임무에 적합하며, 로봇 1대가 개척반 병사 3~5명을 대체할 수 있다. 지뢰지대 식별 후 완전지뢰제거 작전 등 후속 임무로도 연계 가능해 작전 확장성도 높다.

이번 전시에서 케이알엠은 다산기공과 협업한 소총 결합 시연, SMI와 협력한 음향 카메라 기반 드론 추적 기술 등을 통해 비전 60의 실전 임무 수행 능력을 보여줬다.

라이온로보틱스가 서울 ADEX 2025에서 선보인 사족보행 로봇 '라이보 2' (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

라이온로보틱스는 사족보행 로봇 '라이보 2'를 공개했다. 라이온로보틱스는 하드웨어와 소프트웨어를 모두 내재화한 국내 사족보행 로봇 기업이다.

라이보 2는 에너지 효율성과 자율보행 성능·기동 지능을 향상시켰다. 험지와 불균형 지형에서도 안정적으로 보행할 수 있으며, 단일 배터리 충전으로 마라톤 완주 기록을 보유하고 있다.

이번 전시에서 라이온로보틱스는 '라이보 2'를 활용한 국방·산업용 시장 진출을 예고했다. 로봇 핵심 구동계와 보행 알고리즘을 직접 개발해 글로벌 로봇 기술 자립의 의미를 더했다.