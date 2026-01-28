MS, 엔비디아 의존 끝나나… 자체 AI 칩으로 아마존·구글 제쳤다

마이크로소프트가 AI 응답 생성에 특화된 자체 반도체 '마이아 200(Maia 200)'을 공개하며 빅테크 경쟁에서 앞서 나갔다. 이 칩은 아마존과 구글의 최신 AI 칩보다 성능이 뛰어나며, 기존 대비 비용 효율성도 30% 개선됐다.

26일(현지 시각) 마이크로소프트 공식 블로그에 따르면, 마이아 200은 AI가 답변을 생성하는 '추론' 작업에 최적화된 칩이다. 대만 TSMC의 최신 3나노미터 공정으로 제작됐다. 나노미터 수치가 작을수록 더 많은 회로를 담을 수 있어 성능이 뛰어나다. 실제로 이 칩은 아마존의 최신 AI 칩보다 3배 빠르고, 구글의 AI 칩보다도 높은 성능을 보였다.

이 칩의 핵심은 AI 모델이 빠르게 작동하도록 데이터 공급 속도를 대폭 높인 것이다. 216GB 용량의 고속 메모리와 272MB의 칩 내장 메모리를 탑재해 대규모 AI 모델도 빠르게 처리할 수 있다. 또한 최대 6,144개의 칩을 연결해 클러스터로 구성할 수 있어 더 큰 규모의 AI 작업도 가능하다.

마이아 200은 오픈AI의 최신 GPT-5.2 모델을 포함한 다양한 AI 모델을 지원한다. 이를 통해 마이크로소프트 파운드리와 마이크로소프트 365 코파일럿의 성능과 비용 효율성이 개선된다. 마이크로소프트 슈퍼인텔리전스 팀은 이 칩을 활용해 AI 학습용 합성 데이터를 생성하고 강화 학습을 진행해 차세대 AI 모델을 개발할 계획이다.

마이크로소프트는 칩 설계 단계에서부터 실제 데이터센터 환경을 미리 검증하는 방식을 채택했다. 이 덕분에 첫 칩이 완성된 후 며칠 만에 AI 모델 실행에 성공했고, 데이터센터 배치까지 걸린 시간도 일반적인 AI 인프라 프로그램의 절반 이하로 단축됐다.

현재 마이아 200은 아이오와주 디모인 인근 데이터센터에 배치됐으며, 애리조나주 피닉스를 시작으로 더 많은 지역으로 확대된다. 마이크로소프트는 개발자와 AI 스타트업, 학계를 위한 소프트웨어 개발 도구도 공개했다. 이 도구에는 파이토치 지원과 시뮬레이터, 비용 계산기 등이 포함돼 있다.

마이크로소프트 클라우드+AI 총괄 스콧 거스리 부사장은 "대규모 AI 시대가 막 시작됐고, 인프라가 가능성을 정의할 것"이라며 "마이아는 여러 세대에 걸쳐 개발될 예정이며, 각 세대마다 성능과 효율성이 지속적으로 향상될 것"이라고 밝혔다.

해당 기사의 원문은 마이크로소프트 공식 블로그에서 확인 가능하다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)