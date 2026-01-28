오픈생활건강, 사업자 도매몰 ‘오픈비투비’ 설맞이 특가 이벤트 진행

오픈생활건강은 자사가 운영하는 사업자 종합 도매몰 ‘오픈비투비’에서 설 명절을 맞아 각종 건강·안전·생활 필수품을 할인 판매하는 설맞이 특가 이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다.

이번 설맞이 이벤트를 통해 오픈비투비는 혈압계, 안마기, 저주파 자극기, 접시경락기 등 건강 관련 제품과 함께 한파 대비를 위한 핫팩, 찜질기, 온열매트 등 계절성 상품을 선보인다. 명절 선물 수요를 겨냥한 구성이다.

최근 트렌드를 반영해 차박·캠핑용품과 밀키트 등 간편식 카테고리를 보강했으며, 반려동물 관련 상품도 확대해 상품군을 다각화했다.

특히 최근 대형 사고 이후 공사 현장과 공공기관을 중심으로 안전용품 수요가 늘어난 점을 고려해 자동제세동기(AED)와 화재·안전용품 카테고리를 강화했다. 나눔, 라디안, 씨유, 스트라이커 CR2, 하트사인 사마리안 패드 등 다양한 자동제세동기 라인업을 갖췄다.

오픈비투비는 3월 말까지 자동제세동기 100대 한정으로 90만 원대 특가 판매를 진행하며, CPR 교육용 상품과 병원용 혈압계 등은 최대 40% 할인된 가격에 제공한다. 이외에도 썬솔트, 프레스탄, 손핫팩, 방한용품 등 다양한 품목을 특가로 판매한다.

패밀리 사이트인 오픈생활건강에서는 자동제세동기 본품 구매 시 전용 AED 보관함을 증정하는 1+1 행사와 함께 최대 10% 적립금을 제공하는 ‘적립금 파티’ 이벤트를 운영 중이다. 이를 통해 자사몰 고객 혜택을 강화하고, 자사 채널 중심의 매출 구조를 확대한다는 전략이다.

오픈생활건강 관계자는 “이번 설맞이 이벤트는 민족의 명절 설을 맞아 꼭 필요한 건강·안전·생활용품을 합리적인 가격에 제공하기 위해 마련했다”며 “오픈비투비는 생활·메디컬·헬스케어 상품을 원스톱으로 구매할 수 있는 도매 플랫폼으로, ‘건강상품 분야의 코스트코’를 지향하며 지속적으로 상품과 서비스를 고도화해 나가겠다”고 말했다.