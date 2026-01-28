원티드랩, 비즈니스 바이링구얼 대상 '글로벌 멤버십' 출시

원티드랩은 해외 취업을 희망하는 한국인 및 국내 기업 취업을 원하는 외국인 등 비즈니스 바이링구얼(이중언어) 인재를 위한 '원티드 글로벌 멤버십' 서비스를 출시한다고 28일 밝혔다.

'원티드 글로벌 멤버십'은 글로벌 커리어를 준비하는 인재들이 단기 채용 공고에 일일이 지원하는 방식에서 벗어나 자신의 바이링구얼 역량과 커리어 목표에 맞는 기회를 지속적으로 추천받고 관리할 수 있도록 설계된 멤버십 서비스다. ▲채용 정보부터 ▲교육 ▲네트워킹까지 글로벌 커리어에 필요한 모든 기회를 한 번에 제공한다.

멤버십 가입 대상은 ▲해외 취업 또는 글로벌 기업 취업을 희망하는 한국인 ▲국내 글로벌 포지션을 원하는 외국인 ▲모국어 외 언어로 비즈니스 커뮤니케이션이 가능한 인재 ▲해외 대학 졸업자 및 해외 거주 경험 보유자 등이다. 여기서 말하는 '비즈니스 레벨'은 외국어로 ▲회의 참여 ▲문서 작성 ▲협업 등 실제 업무 수행이 가능한 수준을 의미한다.

(사진=원티드랩)

멤버십 가입자에게는 글로벌 멤버십 전용 혜택이 제공된다. 적합한 글로벌 포지션이 열리면 기업 담당자에게 우선 추천되는 ▲'다이렉트 매칭' 기회를 포함해 ▲원티드 플랫폼 외 글로벌 채용 정보 선제 제공 ▲글로벌 취업 관련 교육 및 네트워킹 행사 우선 초대 ▲파트너사 제휴 할인 등 커리어 성장에 실질적인 도움이 되는 특전이 포함된다.

원티드랩 관계자는 "원티드 글로벌 멤버십은 단순히 언어 능력이 뛰어난 인재가 아니라 실무 역량과 언어 경쟁력을 동시에 갖춘 인재를 중심으로 글로벌 기업과 연결하는 것이 특징"이라며 "앞으로 글로벌 채용을 넘어 커리어 설계와 성장까지 아우르는 '글로벌 커리어 허브'로 성장해 갈 것"이라고 말했다.