"플래그십 스토어 디자인"…롯데免, 명동본점 토리버치 재단장

롯데면세점은 글로벌 패션 브랜드 ‘토리버치(Tory Burch)’의 명동본점 매장을 재단장해 문을 열었다고 28일 밝혔다.

이번에 재단장을 마친 롯데면세점 명동본점 11층 토리버치 매장은 미국 로스앤젤레스 ‘로데오 드라이브’에 위치한 플래그십 스토어의 최신 디자인 콘셉트를 적용했다. 아시아 지역에서 상해, 홍콩에 이어 세 번째, 국내에서는 최초로 도입되는 매장 디자인이다.

롯데면세점은 이번에 재단장을 마친 명동본점을 비롯해 부산점과 제주점 등에서도 토리버치 매장을 운영하고 있다. 오는 30일에는 잠실 월드타워점 8층에 신규 매장을 추가로 열 예정이다.

롯데면세점, 명동본점 토리버치 재단장. (제공=롯데면세점)

토리버치는 기존 핵심 타깃인 20~50대 전문직 여성은 물론, 최근에는 Z세대까지 넓은 스펙트럼의 고객층을 확보해 브랜드 이미지를 다변화하고 있다.

이를 위해 중국 시장에서 선호도가 높은 ‘T-모노그램(T-Monogram)’ 라인과 더불어, 최근 한국과 일본에서 베스트셀러로 등극한 ‘로미(ROMY)’ 라인 등을 주요 상품으로 앞세워 아시아 시장을 공략하고 있다.

관련기사

매장 재단장 및 신규 출점을 기념해 롯데면세점 명동본점과 월드타워점 토리버치 매장에서 상품을 구매한 고객을 대상으로 ‘토리버치 캔버스 토트백’을 선착순으로 증정한다.

롯데면세점 관계자는 “국내 최초로 토리버치의 최신 플래그십 스토어 디자인을 선보이게 돼 의미가 크다”며 “앞으로도 글로벌 브랜드와의 파트너십을 통해 고객들에게 차별화된 매장 환경과 단독 상품을 제공하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.