엘리베이터가 K-POP 무대로…롯데免, 케이팝 포토 리프트 선보여

롯데면세점은 카카오엔터테인먼트의 글로벌 K팝 대표 미디어 ‘원더케이(1theK)’와 손잡고 잠실 월드타워점에 ‘롯데면세점X원더케이 케이팝 포토 리프트’를 조성했다고 26일 밝혔다.

지하 1층에서 8층 면세점으로 연결되는 전용 엘리베이터에 탑승하면 아티스트의 음원이 재생돼, 이동하는 순간부터 마치 무대 위에 있는 듯한 경험을 선사한다.

엘리베이터 내부 전체를 스튜디오처럼 구현해 이색적인 인증샷을 남길 수 있으며, 8층 롯데면세점 월드타워점 매장에 내리면 즉석 사진을 찍을 수 있는 별도 포토 존이 마련됐다.

‘롯데면세점 X 원더케이 케이팝 포토 리프트’ (제공=롯데면세점)

첫 번째 아티스트로는 걸그룹 ‘키키(KiiiKiii)’가 선정됐다. 이번에 선보인 포토 리프트는 이날 발매한 미니 2집 ‘Delulu Pack(델룰루 팩)’의 타이틀 곡 ‘404 (New Era)’ 테마를 콘셉트로 꾸며졌으며 다음 달 6일까지 운영된다.

관련기사

행사 기간 내 월드타워점에서 100 달러 이상 구매한 고객 중 포토 리프트에서 촬영한 인증샷을 가지고 9층 서비스 데스크에서 방문하면 롯데월드 아쿠아리움 티켓(1인2매)을 증정한다. 해당 이벤트는 당일 구매 고객 한정 매일 선착순 50명에게 제공된다.

롯데면세점 관계자는 “롯데면세점이 선보인 이색 콘텐츠는 단순한 면세점을 넘어 외국인 관광객이 K-컬처를 체험하는 창구가 될 것”이라며 “앞으로도 매력적인 콘텐츠를 지속적으로 선보여 한국 관광 활성화와 외래 관광객 유치에 이바지하겠다”라고 말했다.