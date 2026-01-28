"지구종말시계, 자정 85초 전으로...핵·기후변화·AI 위협"

인류가 직면한 지구적 위기를 상징적으로 보여주는 ‘지구종말시계’가 자정에 한층 더 가까워졌다.

로이터와 라이브사이언스 등 외신은 27일(현지시간) 미국 원자력과학자회보(BAS)가 지구종말시계를 자정 85초 전으로 앞당겼다고 발표했다고 보도했다.

지구 종말 시계는 임박한 지구적 재앙을 상기시켜 주기 위해 고안됐다. (출처=미국 원자력과학자회보)

이는 지난해 설정된 89초보다 4초 앞당겨진 것으로, 인류가 초래할 수 있는 세계적 대재앙을 경고하는 지표 가운데 역대 가장 자정에 근접한 시점이다. BAS는 핵무기 사용 위험의 증가, 기후 변화 대응 실패, 인공지능(AI)의 성급한 도입 등이 인류의 존속을 위협하고 있다고 설명했다.

1947년 고안된 지구종말시계는 인류의 종말을 막기 위해 해결해야 할 위험 요인을 환기하기 위한 지표로, 세계 정상과 노벨상 수상자들로 구성된 비영리 단체 BAS가 관리하고 있다.

BAS는 가까운 미래의 재앙을 피하기 위해 즉각적이고 과감한 조치가 필요하다고 강조했다. BAS는 “현재의 추세는 지속 가능하지 않다”며 “특히 미국, 러시아, 중국의 지도자들이 파국을 피하기 위한 해법을 찾는 데 앞장서야 한다”고 지적했다.

주요 강대국의 핵무기 증강

BAS는 보고서를 통해 미국, 중국, 러시아 등 주요 강대국들이 점점 더 공격적인 행보를 보이고 있다고 경고했다. 보고서는 “강대국 간 경쟁이 본격적인 군비 경쟁으로 전환되고 있으며, 이는 중국의 핵탄두와 핵무기 플랫폼 증강, 그리고 미국·러시아·중국의 핵무기 운반 체계 현대화에서 확인된다”고 밝혔다.

또 “미국과 러시아의 전략 핵무기 배치 수를 제한해온 ‘신전략무기감축조약(New START)’이 만료를 앞두고 있다”며 “이는 세계 최대 핵보유국 간 핵 경쟁을 억제해온 약 60년간의 노력이 종식될 수 있음을 의미한다”고 우려했다. 여기에 미국 행정부가 핵실험 재개를 검토할 가능성까지 거론되면서, 새로운 핵무기 경쟁이 가속화될 수 있다는 지적도 나왔다.

이러한 군사적 긴장은 각국이 제대로 통제하지 못하고 있는 기후 변화 가속화와 맞물려 진행되고 있다. BAS는 화석연료의 단계적 폐지에 대한 전 세계적 의지 부족과 도널드 트럼프 행정부의 재생에너지 기술에 대한 정책 기조도 문제로 지적했다.

AI와 ‘거울 생명체’의 위협

BAS는 AI 역시 인류가 직면한 또 다른 위협 요인으로 지목했다. AI가 허위 정보를 증폭시키는 동시에 군사·국방 분야에 빠르게 도입되고 있으며, 전 세계적으로 권위주의가 확산되면서 이러한 위험에 공동 대응하려는 국제적 노력이 약화되고 있다고 보고서는 설명했다.

아울러 ‘거울 생명체(mirror life)’의 잠재적 위험성에 대해서도 경고했다. 생명체를 구성하는 주요 생체 분자는 왼손과 오른손처럼 거울상 구조를 가질 수 있지만, 자연계에서는 한쪽 형태만 존재한다. 그러나 인위적으로 반대 구조의 생명체를 만들어낼 수 있다는 점이 문제로 지적된다.

보고서는 화학적으로 합성된 거울 생명체가 자연적으로 진화한 생명체와 동일한 분자 구조를 가질 경우, 기존 미생물이나 생태계를 대체하거나 면역 체계를 회피해 치명적인 전염병을 유발할 가능성도 배제할 수 없다고 경고했다.