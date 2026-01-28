테더, 美 법 규제 준수한 스테이블코인 USAT 출시

테더는 27일(현지시간) 미국 가상자산 법안인 지니어스 액트(GENIUS Act) 규제에 맞춰 설계한 스테이블코인 ‘USAT’를 출시했다고 밝혔다.

USAT는 가상자산 전문 은행인 앵커리지 디지털에서 발행되며, 캔터 피츠제럴드가 준비금 수탁을 맡는다. 거래는 크라켄·OKX·크립토닷컴 등 주요 가상자산 거래소에서 지원된다.

USAT 이미지 (사진=테더)

파올로 아르도이노 테더 최고경영자(CEO)는 “USAT는 기관 투자자에게 또 하나의 선택지를 제공하는 스테이블코인”이라며 “미국 시장을 위해 설계된 상품이라는 점에 의미가 있다”고 강조했다.

관련기사

테더가 USAT에서 규제 준수를 전면에 내세운 배경에는 스테이블코인 USDT가 있다. USDT는 그동안 준비금 투명성 논란과 해외 기반 발행 구조로 인해 미국 규제 당국과 시장의 비판을 받아왔다. 이에 따라 이번 USAT 출시는 미국 내 규제 리스크를 해소하고, 기관 투자자 수요를 확대하기 위한 전략적 행보로 해석된다.

업계 안팎에서도 “USAT는 미국 규제 프레임워크에 맞춰 설계된 테더의 첫 전용 스테이블코인이라는 점에서 의미가 크다”는 평가가 나오고 있다.