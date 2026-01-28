작년 ESS 배터리 시장 79% ↑…美는 관세 타격에 주춤

SNE리서치 분석…삼성SDI·LG엔솔 점유율 4%

디지털경제입력 :2026/01/28 09:14

김윤희 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

지난해 전세계 리튬이온배터리 에너지저장장치(ESS) 시장 규모가 550GWh를 기록해 전년 307GWh 대비 79% 성장한 것으로 분석됐다.

28일 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 이같이 분석했다. 

지역별 ESS 시장 규모는 중국이 352GWh로 64%의 시장을 차지하며 가장 높은 비중을 차지했다. 전년 대비 성장률도 117%로 높게 나타났다. 

북미는 88GWh로 시장점유율 16%를 기록했지만 전년 대비 시장 성장률은 12%로 낮았다. 미 정부의 대중국 고관세 정책으로 중국산 리튬인산철(LFP) 배터리의 미국 공급 차질이 영향을 끼쳤다.

관련기사

지역별 ESS 시장 규모(출처=SNE리서치)

제조사별 ESS용 리튬이온배터리 출하 실적 시장점유율을 보면 중국 기업들이 상위 7위권을 차지했다. 그 중 CATL은 ESS용으로 167GWh를 출하, 전년 대비 80% 성장하며 시장점유율 30%로 1위를 차지했다.  

우리나라 기업인 삼성SDI와 LG에너지솔루션은 각각 8위, 9위를 차지한 것으로 분석됐다. 양사 출하량 합은 22GWh로 전체 시장의 4%를 기록했다. 전년 대비 출하량은 증가했으나 시장점유율은 감소했다.

제조사별 ESS용 리튬이온배터리 출하 실적
김윤희 기자kyh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
ESS 배터리 CATL 삼성SDI LG에너지솔루션 SK온

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

LG디스플레이, 4년만에 연간 흑자 전환…OLED 비중도 '역대 최고'

'큰손' 애플도 백기...삼성·SK, 아이폰용 LPDDR 가격 인상

타는 목마름으로 우주와 생명, 한살림을 노래하다

정부의 '쿠팡 때리기'...알리·테무·쉬인 밀어주기라고?

ZDNet Power Center