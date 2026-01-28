작년 ESS 배터리 시장 79% ↑…美는 관세 타격에 주춤

지난해 전세계 리튬이온배터리 에너지저장장치(ESS) 시장 규모가 550GWh를 기록해 전년 307GWh 대비 79% 성장한 것으로 분석됐다.

28일 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 이같이 분석했다.

지역별 ESS 시장 규모는 중국이 352GWh로 64%의 시장을 차지하며 가장 높은 비중을 차지했다. 전년 대비 성장률도 117%로 높게 나타났다.

북미는 88GWh로 시장점유율 16%를 기록했지만 전년 대비 시장 성장률은 12%로 낮았다. 미 정부의 대중국 고관세 정책으로 중국산 리튬인산철(LFP) 배터리의 미국 공급 차질이 영향을 끼쳤다.

지역별 ESS 시장 규모(출처=SNE리서치)

제조사별 ESS용 리튬이온배터리 출하 실적 시장점유율을 보면 중국 기업들이 상위 7위권을 차지했다. 그 중 CATL은 ESS용으로 167GWh를 출하, 전년 대비 80% 성장하며 시장점유율 30%로 1위를 차지했다.

우리나라 기업인 삼성SDI와 LG에너지솔루션은 각각 8위, 9위를 차지한 것으로 분석됐다. 양사 출하량 합은 22GWh로 전체 시장의 4%를 기록했다. 전년 대비 출하량은 증가했으나 시장점유율은 감소했다.