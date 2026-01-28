"제주산 무 990원에"…롯데마트, 밥상 물가 안정 기획전

롯데마트는 오는 29일부터 다음 달 4일까지 ‘밥상 물가 안정 기획전’을 진행한다고 28일 밝혔다.

먼저 29일부터 다음 달 1일까지 제주산 상생 무를 개당 990원 초특가에 판매한다. 기후 영향으로 작황 부진을 겪고 있는 제주 농가를 지원하고, 소비자의 장바구니 부담을 낮추기 위한 상생 취지의 기획이다.

롯데마트는 크기가 작거나 미세한 상처가 있는 제주 무 120톤을 롯데슈퍼와 공동 매입해, 일반 상품 대비 약 50% 저렴한 가격에 판매한다.

서울특별시 중구에 위치한 롯데마트 제타플렉스 서울역점에서 제주산 '상생 무'를 구매하는 고객의 모습. (제공=롯데마트·슈퍼)

겨울 무 외에도 ▲상생 제주 한라봉 9천990원, ▲상생 제주 천혜향(1.5kg) 1만1천990원 ▲딸기 전 품목 2팩 이상 구매 시 팩 당 2천원 할인 ▲밤고구마(100g) 329원 ▲제주 당근(1.5kg) 4천990원에 판매한다.

수산 코너에서는 해양수산부와 협업한 수산대전 행사를 진행한다. ▲손질 민물장어 자포니카(100g·냉장)’ 3천377원 ▲완도 활전복(중·10마리) 1만2천160원 ▲손질 오징어(3마리·냉장) 8천792원에 구매할 수 있다.

인기 육류는 국내산부터 수입산까지 폭 넓게 할인한다. 대표적으로 최상급 한우 ‘마블나인 등심(1++(9)등급·각 100g)’을 1만4천980원에 선보이고, ‘1등급 선별 브랜드 돼지고기 앞다리/뒷다리(각 100g)’는 각 1천990원, 1천290원에 판매한다.

관련기사

롯데마트는 설을 앞두고 ‘명절 상차림 온라인 사전예약’을 최초 운영한다. 오는 31일부터 다음 달 5일까지 온라인 채널 ‘롯데마트 제타(ZETTA)’에서 명절 먹거리 5종을 최대 3천원 할인된 가격에 예약 구매할 수 있다.

홍윤희 롯데마트·슈퍼 채소팀 MD(상품기획자)는 “국내 대표 그로서리 유통 채널로서 농가와 소비자를 모두 고려한 상생 상품 운영을 지속 확대하고 있다”며 “앞으로도 산지와의 협력을 통해 고객 부담을 낮출 수 있는 신선 먹거리를 꾸준히 선보일 계획”이라고 말했다.