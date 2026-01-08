"전복 50% 할인"…롯데마트 제타, 장보기 행사 진행

롯데마트 제타는 이날부터 14일까지 ‘올바른 우리집 장보기 ZETTA’ 할인 행사를 진행한다고 8일 밝혔다.

이번 행사에서는 돼지고기, 과일, 전복 등 주요 집밥 먹거리를 합리적인 가격에 선보이며 '오늘특가', '제타카세', 'Z프라이스' 등 롯데마트 제타에서만 만나볼 수 있는 단독 할인 프로모션을 마련했다.

먼저 오는 14일까지 후식으로 먹기 좋은 ‘스마트팜 딸기’와 ‘제주 타이벡 감귤’을 각 4천990원, 1만990원에 판매한다. ‘전복(25미)’은 정상가 대비 50% 할인한 1천100원에 내놓는다. ‘국내산 돼지 삼겹살·목심 구이용’은 11일까지 정상가 대비 약 30% 할인한다.

롯데마트 제타 '제타패스 특가' 홍보 포스터. (제공=롯데마트·슈퍼)

롯데마트 제타 전용 단독 할인 행사도 선보인다. 일자별로 주요 먹거리 하나를 선정해 특가로 선보이는 ‘오늘특가’에서는 ▲8일 ‘필리핀산 감숙왕 바나나’ ▲9일 ‘상생 양배추(통) ▲12일 ’오늘좋은 1등급 우유‘ 등을 판매한다.

특정 상품군을 대상으로 할인 혜택을 제공하는 ‘제타카세(제타+오마카세)’에서는 12일부터 14일까지 건강 샐러드 및 드레싱 상품을 8천원 이상 구매 시 20% 할인 혜택을 제공한다.

균일가 프로모션 ‘Z프라이스’에서는 요거트 40여 개를 12일부터 14일까지 개당 1천990원 균일가로 판매한다.

구독형 서비스 ‘제타패스’ 회원을 위한 특별 프로모션도 마련했다. ID당 1회에 한해 이날부터 11일까지 ‘요리하다X정지선 목화솜탕수육’을, 12일부터 14일까지 ‘요리하다X정호영 카키아게 우동(2인)’을 특가 판매한다. 엘포인트 회원으로 제타패스를 가입한 고객의 경우 해당 가격에서 2천원 추가 할인이 적용된다.

또 오는 21일까지 풀무원 전품목 4만원 이상 구매할 경우 1만원 할인 혜택을 ID당 최대 5회 제공한다. 신규 구독 고객은 신청일 다음날부터 해당 프로모션 혜택을 받을 수 있다.

정재우 롯데마트·슈퍼 이그로서리 사업단장은 “고물가 기조 속에서도 고객들이 부담 없이 집밥 장보기를 할 수 있도록 주요 먹거리를 중심으로 합리적인 가격의 할인 행사를 준비했다”고 말했다.