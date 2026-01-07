롯데마트, 베트남 다낭점·나짱점 재단장…그로서리 강화

롯데마트가 지난 1일 베트남 다낭점과 나짱점을 동시에 재단장했다고 7일 밝혔다.

이번 재단장은 그로서리를 핵심 축으로 관광도시 상권에서도 로컬 수요를 안정적으로 확보하겠다는 전략적 시도다. 다낭점은 식품 매장 면적을 1천100여 평으로 약 30% 확대했으며, 나짱점은 영업 면적과 쇼핑 동선을 재정비하고 핵심 먹거리 중심으로 상품 구성을 보강해 그로서리 기능을 강화했다.

신선 매장은 품질과 프리미엄 구색을 앞세웠다. 자체 신선 PB 브랜드 ‘프레시(FRESH) 365’를 중심으로 산지 직거래 기반의 상품운영을 확대해 전체적인 상품 신선도를 끌어올렸다. 프레시 365 상품은 올해 110개 이상으로 늘릴 예정이다.

베트남 다낭에 위치한 롯데마트 다낭점 매장 전경. (제공=롯데마트·슈퍼)

해외 프리미엄 신선 식품을 한데 모은 '글로벌 신선 존'도 선보인다. 한국 딸기, 뉴질랜드 체리 등 수입 과일 10여 종을 비롯해 컷팅 과일과 샐러드 중심의 RTE(Ready To Eat) 상품을 보강했다.

델리는 현지 K-푸드 수요에 맞춰 매장과 메뉴 구성을 전면 업그레이드했다. 즉석조리식품 특화 매장 ‘요리하다 키친’에서 점포별 350여 종의 델리 메뉴를 선보인다. 김밥과 떡볶이 등 K-푸드 비중을 약 20% 수준으로 확대했다. 다낭점에는 소스 믹스 김밥 세트 등을, 나짱점에는 나트랑 특산물을 활용한 로컬 쌈 등을 새롭게 선보여 지역 맞춤형 먹거리를 보강했다.

베이커리 매장은 롯데마트의 자체 브랜드 ‘풍미소’로 전환했다. 현지 대표 간편식 반미부터 정통 프렌치 바게트, K-베이커리 디저트까지 폭넓은 상품 구성을 갖췄다. 다낭점에는 자체 피자 브랜드 ‘치즈앤도우’를 함께 도입해 한국식 피자와 핫도그 등을 선보였다.

이와 함께 롯데마트는 테이크아웃보다 외식 비중이 높은 베트남 소비 문화를 반영해 델리 매장을 취식 중심 공간으로 재편했다.

다낭점은 취식 좌석을 기존 대비 두 배 가까이 늘린 120여 석 규모로 확충하고 분산돼 있던 취식 공간을 한 곳으로 통합해 고객 동선을 효율화했다. 나짱점 역시 좌석을 70% 가량 확대해 매장 내 즉시 식사가 가능한 환경을 마련했다.

H&B 매장은 K-뷰티를 중심으로, 베트남 로컬 브랜드를 함께 구성한 편집형 매장으로 재정비했다. ‘VT’, ‘TFIT’ 등 한국 브랜드를 추가 도입하고 코스메틱 상품 규모를 기존 대비 30% 확대해 총 1천200여 종으로 운영한다.

H&B 매장 내 ‘9천9000동 존’을 신설해 원화 기준 약 5천원 대 뷰티 상품도 선보인다. 롯데마트는 연내 저가 화장품 170여 종을 추가 출시 예정이다.

롯데마트는 올 하반기 베트남 내 신규 점포 2곳을 추가 출점하고, 인도네시아에서는 하이브리드형 매장 전환을 지속 확대해 동남아 시장 내 리테일 경쟁력을 강화할 계획이다.

신주백 롯데마트·슈퍼 베트남 법인장은 “롯데마트 다낭점과 나짱점은 관광 수요와 지역 주민의 일상 소비가 함께 형성된 상권 특성을 반영해, 그로서리 경쟁력과 체류형 콘텐츠를 결합한 미래형 매장으로 탈바꿈했다”며 “국내에서 축적한 운영 노하우를 바탕으로 K-리테일의 강점을 현지 소비 환경에 맞게 구현해 지역을 대표하는 쇼핑 랜드마크로 자리매김해 나갈 것”이라고 말했다.