롯데마트 발리점, 재단장 통했다…매출·객수 ↑

롯데마트는 지난 8월 21일 재단장한 발리점이 개점 직후 7주간(지난 10일 기준) 누계 매출이 리뉴얼 이전 대비 50% 상승했으며, 객수는 약 3배 증가했다고 12일 밝혔다.

롯데마트는 지난해 1월 자카르타 간다리아점을 인도네시아 1호 그로서리 전문 매장으로 리뉴얼했다. 이후 발리점을 도매형 매장에 소매 공간을 접목한 ‘도·소매 하이브리드 매장’ 모델로 재단장했다.

발리점은 남쪽 쿠타와 북쪽 우붓을 연결하는 핵심 교통 거점에 위치해 반경 3km 내 약 12만명의 배후 수요와 월평균 120만명 이상의 관광객이 공존하는 입지를 갖췄다.

인도네시아 발리 덴파사르 지역에 위치한 롯데마트 발리점 요리하다 키친 코너 전경. (제공=롯데마트·슈퍼)

롯데마트는 재단장을 통해 기존 60% 수준이었던 먹거리 진열 면적을 90%까지 확대했다. 기존 2천평 규모의 도매 매장으로만 운영하던 발리점을 1천500평의 그로서리 전문 매장과 500평 규모의 도매 매장으로 재구성했다.

발리점에서 가장 큰 호실적을 보이는 곳은 매장 입구에 위치한 ‘롱 델리 로드’다. 롱 델리 로드는 즉석조리 식품 전문 공간인 ‘요리하다 키친’과 자체 피자 브랜드 ‘치즈앤도우’로 구성됐다.

요리하다 키친 코너에서는 떡볶이, 닭강정, 김밥, 십원빵 등 총 100여가지의 K-푸드를 판매하고 있다. 오픈 이후 한달간 김밥, 닭강정, 떡볶이 등의 상품이 각 3천개씩 판매됐다. 오픈 이후 7주간 발리점의 델리 매출은 목표 대비 60% 초과 달성했다.

농수축산물 코너 ‘FRESH’, 냉동 식품 전문 코너 ‘FROZEN FOOD’, 한국 식품을 비롯해 세계 각국의 가공식품을 만날 수 있는 ‘International Zone’ 등도 선보였다.

발리점은 관광객 및 현지인들의 매장 체류시간 증가를 위해 ‘코페아 카페앤베이커리’ 등 F&B 콘텐츠 배치와 머스트 헤브 오브 발리 매장을 신설했다. 두 매장에는 하루 평균 200명의 관광객과 현지인이 방문하고 있다.

이달 중에는 저녁 식사를 해결할 수 있는 포차 콘셉트의 ‘파티오 서울’ F&B 매장을 오픈해 방문객들의 체류시간을 더욱 확대해 나갈 계획이다.

도매 매장에서는 사셰(Sachet) 및 대용량 상품 구색 강화를 통해 현지 호레카 고객과 소매업자를 공략했다. 사셰란 과자, 커피, 세제 등 일상 필수품을 소포장 단위로 제작한 제품으로, 소규모 유통업자들의 핵심 재판매 아이템으로 알려져 있다.

관련기사

이외에도 롯데마트 발리점은 방문객의 쇼핑 편의성을 개선하고자 LED 비디오 전광판과 매장 안내물을 신규 보강했다.

강성현 롯데마트·슈퍼 대표이사는 “발리점의 경우 ‘먹거리 특화 매장’이라는 소매 콘셉트를 더해 기존 도매 매장과는 차별화된 모습을 선보임으로써 기대 이상의 성과를 거둘 수 있었다”며 “앞으로도 그로서리 중심의 리뉴얼을 통해 글로벌 K푸드 경쟁력을 제고하는 현지 특화 매장이 지속해서 나올 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.