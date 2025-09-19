한우 국거리·불고기 반값…롯데마트, 주말 초특가전 행사 진행

냉동 피자 전품목 1+1, 라면 단 하루 2+1 행사도 마련

유통입력 :2025/09/19 10:28    수정: 2025/09/19 11:06

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

롯데마트는 오는 21일까지 전 점에서 ‘주말 초특가전’ 할인 행사를 진행한다고 19일 밝혔다.

이번 행사는 주말 기간 집밥을 준비하는 고객들을 위해 주요 신선 식재료와 가공식품을 합리적인 가격에 제공한다.

먼저 주요 신선 식재료를 특가 판매한다. 1++ 등급 중 최상급(9등급)만 엄선한 ‘마블나인 국거리·불고기(각 100g/냉장)’는 엘포인트 회원 대상으로 50% 할인 혜택을 제공한다. ‘가지(개/국산)’는 590원에 판매하고 ‘강원 햇당근(1.5kg/박스)’과 ‘김제 한입 고구마(1kg/봉)’도 저렴한 가격에 선보인다.

롯데마트 제타플렉스 서울역점 축산 코너 전경. (제공=롯데마트)

과일도 합리적인 가격에 마련했다. ‘비파괴 당도선별 하우스 샤인머스켓(송이/국산)’은 2송이 이상 구매 시 송이당 1천원 할인한다. ‘AI 선별 제주 하우스 감귤(1kg/팩)’은 20일부터 21일까지 행사카드 결제 시 1천원 할인한다.

피자, 라면, 우유 등 인기 가공식품에 대해 다다익선 프로모션을 제공한다. 냉동피자 전품목과 풀무원·하림 브랜드 만두 4종은 1+1 혜택을, 서울우유 유기농 우유는 1+1 판매한다. 오뚜기·팔도·삼양·하림·풀무원 등 인기 브랜드 봉지라면은 20일 단 하루 행사카드 결제 시 2+1 혜택을 제공한다.

관련기사

이외에도 ▲3M 황토숯 고무장갑 3종 ▲글라스락 메가 텀블러 ▲오늘좋은 고중량 세면 타월(6P) ▲RAIN OK 불스원 3배 빠른 워셔액 등 생활 필수용품을 주말 특가로 준비했다.

심영준 롯데마트·슈퍼 커머스마케팅팀장은 “주말 장보기를 준비하는 고객들의 장바구니 부담을 덜어주고자 초특가전 행사를 준비했다”며 “앞으로도 고객 밀착형 할인 행사를 지속 진행해 실질적인 가격 혜택을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
롯데마트 가공식품 신선 할인 특가 주말

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

엔비디아, 인텔에 6.9조원 투자..."CPU·GPU 융합 제품 공동 개발"

국가 ESS 사업, 2차전 코앞…배터리 3사 물밑 경쟁 치열

"10년 달린 N, 2030년 年10만대 판매"…현대차, 7종 신차 준비

끊이지 않는 해킹…'사이버보안 컨퍼런스'서 해법 찾는다

ZDNet Power Center