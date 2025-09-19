한우 국거리·불고기 반값…롯데마트, 주말 초특가전 행사 진행

롯데마트는 오는 21일까지 전 점에서 ‘주말 초특가전’ 할인 행사를 진행한다고 19일 밝혔다.

이번 행사는 주말 기간 집밥을 준비하는 고객들을 위해 주요 신선 식재료와 가공식품을 합리적인 가격에 제공한다.

먼저 주요 신선 식재료를 특가 판매한다. 1++ 등급 중 최상급(9등급)만 엄선한 ‘마블나인 국거리·불고기(각 100g/냉장)’는 엘포인트 회원 대상으로 50% 할인 혜택을 제공한다. ‘가지(개/국산)’는 590원에 판매하고 ‘강원 햇당근(1.5kg/박스)’과 ‘김제 한입 고구마(1kg/봉)’도 저렴한 가격에 선보인다.

롯데마트 제타플렉스 서울역점 축산 코너 전경. (제공=롯데마트)

과일도 합리적인 가격에 마련했다. ‘비파괴 당도선별 하우스 샤인머스켓(송이/국산)’은 2송이 이상 구매 시 송이당 1천원 할인한다. ‘AI 선별 제주 하우스 감귤(1kg/팩)’은 20일부터 21일까지 행사카드 결제 시 1천원 할인한다.

피자, 라면, 우유 등 인기 가공식품에 대해 다다익선 프로모션을 제공한다. 냉동피자 전품목과 풀무원·하림 브랜드 만두 4종은 1+1 혜택을, 서울우유 유기농 우유는 1+1 판매한다. 오뚜기·팔도·삼양·하림·풀무원 등 인기 브랜드 봉지라면은 20일 단 하루 행사카드 결제 시 2+1 혜택을 제공한다.

이외에도 ▲3M 황토숯 고무장갑 3종 ▲글라스락 메가 텀블러 ▲오늘좋은 고중량 세면 타월(6P) ▲RAIN OK 불스원 3배 빠른 워셔액 등 생활 필수용품을 주말 특가로 준비했다.

심영준 롯데마트·슈퍼 커머스마케팅팀장은 “주말 장보기를 준비하는 고객들의 장바구니 부담을 덜어주고자 초특가전 행사를 준비했다”며 “앞으로도 고객 밀착형 할인 행사를 지속 진행해 실질적인 가격 혜택을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.